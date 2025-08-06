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 | Bengü Sarıkuş

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle geliştirilen Damla Kent projesinde, gayrimenkul sertifikasıyla 7,59 liraya yatırım yapmak mümkün. Peşinat, faiz ya da kredi zorunluluğu olmadan büyük bir projeye ortak olma fırsatı sunuluyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, ev sahibi olmayı kolaylaştıran proje hakkında tüm detayları anlattı.

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Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:59

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () ve GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında talep toplama süreci devam ediyor. Küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyan alternatif bir yatırım modeli olarak öne çıkan gayrimenkul sertifikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri tercih etmeyen, farklı gelir gruplarından vatandaşların konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla devreye alındı.

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen ve talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Damla Kent projesine ait sertifikalar, yüzde 25 indirimle halka arz ediliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN DEĞERLİ BİR TECRÜBE

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ve talep toplama sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu modelin ilk defa 2017'de yaklaşık 200 konutluk bir projede uygulandığını anımsatarak, "Başarılı olmuş bir model olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 72'sinin dairelerini aldığını, geri kalan yüzde 28'lik kısım için ise sertifika sahiplerinin değer artışından kazandığını görüyoruz." diye konuştu.

Damla Kent projesinde, 2017'deki ilk gayrimenkul sertifikası uygulamasının yatırımcılar için değerli bir tecrübe olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

"O tecrübeden edindiğimiz geri bildirimler ışığında, SPK ile birlikte bugünkü modeli tasarladık. Özellikle sürekli likidite, adil piyasa yapıcılığı ve yüzde 5'lik daraltılmış fiyat marjı gibi mekanizmaları, o dönemki deneyimlerden yola çıkarak yatırımcıyı daha fazla koruyacak şekilde kurguladık. Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor."

PEŞİNAT VE TAKSİT ŞARTI YOK

Yasir Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.

Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.

YATIRIMCILAR İÇİN BİRDEN FAZLA ALTERNATİF SUNULUYOR

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirterek, bunları şöyle açıkladı:

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

"Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar. Elbette tüm yatırımcılar, bu iki yoldan birini seçene kadar sertifikalarını Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.

"YÜZDE 25 İNDİRİMLE VATANDAŞIMIZA SUNDUK"

Yasir Yılmaz, gayrimenkulün genelinde ve Emlak Konut projelerinde yaşanan değer artışından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

"Burası Emlak Konut'un nitelikli projelerinden olacak. 2021 yılında metrekaresi 30 bin lira bandında olan Çınarköy projemiz 2024'ün sonunda 120 bin liralar bandına geldi. Yani 4 kat değer artışı çok net bir şekilde gözüküyor. Başakşehir'deki projelerimizde benzer artışların olduğunu görüyoruz. Damla Kent projesinde aynı nitelikli bir projeyi aslında iskontolu olarak piyasaya sunuyoruz."

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Yılmaz, Başakşehir bölgesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare satış fiyatlarının peşin ödemede 100 bin liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, projenin yüzde 25'lik indirimle vatandaşa sunulduğunu söyledi.

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Projenin halka arz fiyatının, SPK lisanslı bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu baz alınarak belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu fiyat, projemizin temeline bizimle birlikte harç koyan ilk yatırımcılarımıza, bir 'kurucu ortak avantajı' sunmaktadır. Amacımız, bölgedeki güncel rayiçler üzerinden, projenin başlangıç değerlemesine ortak olan yatırımcılarımıza adil bir başlangıç noktası sağlamaktır.' şeklinde konuştu.

İLK BİR AY FİYAT İSTİKRARI UYGULANACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, projenin okullarıyla, camileriyle ve ticari alanlarıyla tamamının planlandığını belirterek, çağın gereklerine uygun ve vatandaşların trafiğe bulaşmadan yaşayabileceği Damla Kent'in üç metro hattına ve bir tramvay hattına yakınlığıyla dikkati çektiğini vurguladı. Yılmaz, "Bu projenin yeşil alanlarını, donatılarını, okullarını, camilerini ve altyapısını bir bütün olarak hayata geçireceğiz." dedi.

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil. Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

"RAKAM FAZLA ARTARSA DİĞER ETAPLARI DA ARZ EDECEĞİZ"

Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.

Yılmaz, metrekare fiyatına yönelik eleştirilere ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

"Bugün (o bölgede) 100 bin liralar bandında peşin veriyoruz. Burada bahsettiğimiz rakam ortalama 75 bin lira. Şerefiye kurgusuna bağlı olarak 62-63 bin liraya da 85-90 bin liraya da daire alabileceksiniz. Bahsettiğimiz rakam aslında peşin satış fiyatından geldiğimiz iskontodur. Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Bu önemli bir husus. Bugün gayrimenkulün değerini etkileyen birkaç konu var. İşçilik ve malzeme maliyeti. Donatılar, yeşil alanlar, altyapı ve projenin kendi maliyetini dikkate aldığımızda toplam maliyetin altında bir rakamla satışa çıkmış oluyoruz. Yani hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim."

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

HALKA ARZ FİYATINDAN 8 AĞUSTOS'A KADAR FAYDALANILABİLECEK

Yasir Yılmaz, Emlak Konut olarak konut arzı noktasında son sürat çalıştıklarını, arsa alımlarını hızlandırdıklarını, projelere devam ettiklerini ve bu noktada hızlı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Gayrimenkul sertifikasını sadece Damla Kent projesine özgü çıkarmadıklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sertifikasına kurum olarak inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu modeli vatandaşımızın gayrimenkule ulaşması için yeni ve kendi içerisinde avantajları olan bir model olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak."

Peşinatsız, faizsiz: 7,59 liraya konut sahibi olmanın şifresi

Yılmaz, vatandaşların 4-8 Ağustos'ta ilk halka arz fiyatından faydalanabileceğini belirterek, vatandaşların 43 aracı kurum vasıtasıyla gerek şubelerden gerekse mobilden alım işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini sözlerine ekledi.

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#Konut Yatırımı
#Gayrimenkul Sertifikası
#Damla Kent
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