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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:56

Petrol 100 dolarda sıkıştı: Körfez'de risk bitmedi, arz piyasayı dengeliyor

Petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Körfez'deki güvenlik riskleri fiyatları yukarı iterken güçlü bölgesel ihracat ve G7'nin acil durum rezervlerinden 100 milyon varil petrol ve dizel serbest bırakma kararı yükselişi sınırlıyor. Brent 100,59 dolar, WTI ise 89,73 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Petrol 100 dolarda sıkıştı: Körfez'de risk bitmedi, arz piyasayı dengeliyor
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:56

Petrol piyasasında jeopolitik risk ile güçlü arz arasında adeta bir denge oluştu. Yatırımcılar bir yandan Körfez'deki güvenlik endişelerini yakından izlerken, diğer yandan Ortadoğu'dan yapılan petrol ihracatının güçlü seyretmesini fiyatlıyor.

vadeli işlemleri TSİ yaklaşık 07.20'de varil başına 100,59 dolar seviyesinde "kilitli" kalırken, ABD Batı Teksas Tipi Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 89,73 dolara yükseldi. Ortadoğu'daki güvenlik kaygıları petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk primini canlı tutuyor. Ancak bölgesel ham petrol ihracatının güçlü kalması ve G7 ülkelerinin acil durum stoklarını devreye sokması, arz tarafındaki endişelerin büyümesini şimdilik sınırlıyor.

ALTERNATİF ROTALAR PETROL AKIŞINI AYAKTA TUTTU

Phillip Nova Piyasa Analizleri Başkanı Priyanka Sachdeva, Reuters'ta yer alan habere göre, nakliye verilerinin bölgesel ham petrol ihracatının eylül ayının sonlarında birkaç gün boyunca savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktığını gösterdiğini söyledi. Sachdeva'ya göre alternatif rotalar ve yeni lojistik düzenlemeler, üreticilerin çevresindeki aksaklıklara rağmen petrol sevkiyatını devam ettirmesine imkan sağladı.

Ancak bu tablo, risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Sachdeva, arzın bütünüyle normale döndüğünü söylemek için henüz erken olduğuna dikkat çekti. Hürmüz Boğazı çevresinde tankerlere yönelik saldırıların yeniden başladığını ve son günlerde olay sayısının arttığını belirten Sachdeva, petrol sevkiyatı sürse de taşıma maliyetleri, sigorta giderleri, kullanılan güzergahlar ve güvenlik risklerinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı.

Petrol 100 dolarda sıkıştı: Körfez'de risk bitmedi, arz piyasayı dengeliyor

KÖRFEZ'DE PETROL AKIŞLARI SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERİ AŞTI

Verilere göre İran hariç Körfez'den gerçekleşen petrol akışları, eylül ayında savaş öncesi seviyelerin yüzde 81'ini aştı. Bu yükselişte, Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına yönelik saldırılara ve İran'ın bölgedeki gemi trafiğine dönük artan saldırılarına rağmen ihracatın toparlanması etkili oldu. İran'ın petrol ihracatı ise ABD ablukası nedeniyle sıfıra düştü.

Arz tarafındaki baskıyı azaltmak isteyen G7 ülkeleri de harekete geçti. Ülkeler cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısının ardından acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrol serbest bırakma konusunda anlaşmaya vardı. G7 ülkeleri ayrıca enerji ihracatına kısıtlama getirmekten kaçınma sözü verdi.

Petrol 100 dolarda sıkıştı: Körfez'de risk bitmedi, arz piyasayı dengeliyor

'DEKİ ÇATIŞMALAR YENİ RİSK YARATIYOR

Piyasanın gözü bir yandan da Yemen'deki gelişmelerde. Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, bölgenin en büyük petrol ihracatçısından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişesini gündemde tutuyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri pazartesi günü Bab el-Mandeb Boğazı çevresindeki kıyı şeridini Mocha şehrine kadar geri almak amacıyla hızlı bir ilerleme gerçekleştirdi. Husiler ise Suudi Arabistan'da Rabigh'deki bir Aramco rafinerisinin de aralarında bulunduğu önemli noktalara saldırdıklarını açıkladı. Bu iddialar hemen doğrulanmadı.

TAŞIMACILIK ÜCRETLERİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Reuters'a göre Commonwealth Bank of Australia Analisti Vivek Dhar, düşük petrol stokları gibi diğer piyasa dinamiklerinin de yatırımcıların düşük fiyatların kalıcı olacağına inanmasını zorlaştırdığını belirtti. Dhar'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise taşımacılık maliyetleri oldu. Körfez'den Asya'ya yapılan petrol taşımacılığında ücretlerin yeni rekor seviyelere ulaştığını söyleyen Dhar, bunun nakliye piyasasındaki sıkılığın açık bir işareti olduğunu ifade etti.

 

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ETİKETLER
#brent petrol
#yemen
#hürmüz boğazı
#G7
#Abd Batı Teksas Tipi Ham Petrol
#Ekonomi
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