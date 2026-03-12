Menü Kapat
Petrol 100 doları aştı, Bitcoin yeniden çakıldı! Kripto piyasasında sevinç kısa sürdü

Mart 12, 2026 09:31
1
bitcoin kripto

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma neticesinde rahat bir nefes alan kripto para piyasasında yeniden kara bulutlar dolaşıyor. Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin kritik eşiğin altına geriledi.

2
BİTCOİN YENİDEN 69 BİN DOLARIN ALTINDA

YENİDEN 69 BİN DOLARIN ALTINDA

Dünya'da yer alan habere göre bu sabah Bitcoin'in fiyatı 69.393 dolar seviyesine geriledi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0,8 değer kaybederken haftalık düşüş yüzde 4,3'e ulaştı.
 

3
petrol tankerine yönelik saldırı

Irak sularında iki petrol tankerine yönelik saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkması piyasalarda satış baskısını artırdı.
 

4
Uluslararası Enerji Ajansı

Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) önerdiği rekor petrol rezervi salımına ilişkin iyimserliğin zayıflamasına neden olurken, özellikle Asya piyasalarında risk iştahının gerilemesine yol açtı.
 

5
bitcoin fiyatı

Bitcoin, Çarşamba günü geç saatlerde 71.230 dolara kadar yükselmişti. Ancak tanker saldırılarına ilişkin haberlerin ardından fiyat birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar geriledi.
 

6
bitcoin

Böylelikle Bitcoin, son iki haftada 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla üçüncü kez geri çekilmiş oldu.
 

7
KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara inerken haftalık kaybı yüzde 4,5'e ulaştı. Solana yüzde 1,5 gerileyerek 85 dolara düştü ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.
 

8
Dogecoin

XRP yüzde 0,8 düşüşle 1,37 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolara indi. Dogecoin'de, hafta başında Elon Musk etkisiyle görülen yükselişin önemli bölümü geri verildi. BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay seyretti.
 

9
Hürmüz Boğazı

Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ilişkin belirsizlik piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İran'ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar da enerji piyasalarında tedirginlik yaratıyor.
 

10
ABD Merkez Bankası

Öte yandan yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, stagflasyon riskine ilişkin tartışmaları artırırken faiz indirimi beklentilerinin de zayıflamasına neden oluyor.

