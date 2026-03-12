Petrol 100 doları aştı, Bitcoin yeniden çakıldı! Kripto piyasasında sevinç kısa sürdü

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara inerken haftalık kaybı yüzde 4,5'e ulaştı. Solana yüzde 1,5 gerileyerek 85 dolara düştü ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi.

