Petrol 71 doları aştı: Gözler ABD-İran temaslarında

Vortexa Ltd. Piyasa Analiz Müdürü Samantha Hartke, mevcut belirsizlik ortamında petrol fiyatlarının ABD-İran görüşmelerinden gelecek haberlere karşı yukarı yönlü risk barındırdığını söyledi. Ancak Hartke’ye göre Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir aksama ihtimali düşük. Çünkü böyle bir adım, İran’ın kendi ihracat gelirlerini de ciddi biçimde zora sokabilir.