Petrol 71 doları aştı: Gözler ABD-İran temaslarında

Şubat 25, 2026 10:33
Petrol piyasasında tansiyon yeniden yükseliyor. Yatırımcılar, perşembe günü yapılması planlanan nükleer temaslar öncesinde ABD ile İran arasında bir uzlaşı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu beklentiye Orta Doğu’daki askeri hareketlilik de eklenince fiyatlar yukarı yönlü ivme kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı 71 doların üzerine tırmandı. Önceki seansta yüzde 1 gerileyen West Texas Intermediate (WTI) ise 66 dolar civarında dengelendi. Piyasa, açıkçası, gelecek her açıklamaya karşı oldukça hassas bir görüntü veriyor.

BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Donald Trump yönetimi, 2003’teki Iraq War’dan bu yana bölgedeki en kapsamlı askeri sevkiyatı gerçekleştirdi. İki uçak gemisi Orta Doğu’ya gönderildi. CNN’in bir savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre ABD, İsrail’e 12 adet F-22 savaş uçağı konuşlandırdı. Bu adım, bölgedeki askeri varlığın daha da güçlendirildiği şeklinde yorumlandı.

Artan hareketlilik, doğal olarak piyasalarda “acaba?” sorusunu gündeme getirdi. Marco Rubio ve CIA Direktörü, olası bir saldırı beklentisinin güçlenmesi üzerine salı günü üst düzey kongre üyelerine bilgi verdi.

Trump ise diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladı. Ancak anlaşma sağlanamaması halinde Tahran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Cenevre’de yapılacak bir sonraki nükleer görüşmede Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI SENARYOSU MASADA

Piyasanın en çok konuştuğu başlıklardan biri ise Hürmüz Boğazı. Olası bir gerilim durumunda Tahran yönetiminin, küresel deniz yoluyla taşınan petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin geçtiği Strait of Hormuz’nda sevkiyatı kesintiye uğratabileceği değerlendiriliyor.

Vortexa Ltd. Piyasa Analiz Müdürü Samantha Hartke, mevcut belirsizlik ortamında petrol fiyatlarının ABD-İran görüşmelerinden gelecek haberlere karşı yukarı yönlü risk barındırdığını söyledi. Ancak Hartke’ye göre Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir aksama ihtimali düşük. Çünkü böyle bir adım, İran’ın kendi ihracat gelirlerini de ciddi biçimde zora sokabilir.

