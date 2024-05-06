Petrol büyük kayıpların ardından yükselişe geçti! Suudi Arabistan'ın fiyat artırımı etkili oldu

06 May 2024 11:12 - Güncelleme : 06 May 2024 11:23

Petrol iki aylık kayıplarını pozitife çevirdi. Suudi Arabistan yılbaşından bu yana üçüncü fiyat artışını gerçekleştirerek petrolde ibreyi tersine çevirdi.

SUUDİ ARABİSTAN HAM PETROL FİYATINI ARTIRDI

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya sattığı en önemli ham petrolünün resmi satış fiyatını 90 sent artırdı.

Brent petrol yeni haftaya 83 doların üzerini test ederek başladı. Brent petrol geçen hafta yüzde 7'den fazla düşerek Şubat ayından bu yana en büyük kaybı kaydetmişti.

PETROL FİYAT LİSTESİ DEĞİŞTİ

Bloomberg’in haberine göre, Saudi Aramco, Asya'daki müşterileri için Arab Light ham petrolünün Haziran ayı resmi satış fiyatını 90 sent artırarak bölgesel Umman-Dubai referans fiyatının varil başına 2,90 dolar üzerine yükseltti.

ORTA DOĞU’DAKİ ILIMLI HAVA DÜŞÜŞLERİ GETİRDİ

Petrol geride bıraktığımız haftada Ortadoğu'daki savaş ve çatışma risklerinin azalmasıyla geriledi. Düşüşler petrolün yılbaşından bugüne kadarki kazancını sınırlamış oldu.

GÖZLER OPEC’İN HAZİRAN TOPLANTISINDA

OPEC ve müttefiklerinin haziran ayında yapacakları toplantı bekleniyor. OPEC üyeleri yılın ikinci yarısındaki arz kesintilerini bu toplantıda karar verecek. Beklentiler arz kesintilerinin devam edeceğini yönünde.

OPEC ÜRETİMİ AZALDI

Bloomberg anketine göre OPEC Nisan ayında günde 26,81 milyon varil pompalayarak bir önceki aya göre günde yaklaşık 50.000 varil daha az üretim yaptı. Sonuç olarak, grup ve müttefiklerinin yıl başında arz fazlasını önlemek için üzerinde anlaştığı arz kısıtlamaları hala tamamlanmadı. Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, üzerinde anlaşmaya varılan limitlerin üzerinde günde birkaç yüz bin varil pompalamaya devam ediyor.

IRAK VE KAZAKİSTAN KOTA KONUSUNDA PLANLARINI AÇIKLADI

Diğer yandan Irak ve Kazakistan tarafından gelen gelişmeler de takip ediliyor. İki ülke üretimi üzerinde anlaşılmış kotalara uygun hale getirmek için akışları nasıl azaltacaklarına dair planlarını açıkladılar.