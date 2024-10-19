Petrol fiyatı Çin talebi sıkıntıları ve Orta Doğu'daki karma gelişmeler nedeniyle düştü

19 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:02

Petrol fiyatları, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşladığını gösteren veriler ve yatırımcıların Orta Doğu'ya ilişkin karışık beklentilerinin ardından düşüş yaşadı. Brent ham petrol vadeli işlemleri 1,39 dolar (yüzde 1,87) düşüşle varil başına 73,06 dolara, ABD Batı Teksas petrolü ise 1,45 dolar (yüzde 2,05) düşüşle varil başına 69,22 dolara geriledi.

Brent petrolü​ bu hafta yüzde 7'den fazla düşüşle kapanırken, WTI'da yüzde 8 civarında düşüş yaşandı. Düşüş büyük ölçüde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2024 ve 2025'teki küresel petrol talebine ilişkin tahminlerini düşürmesinden kaynaklandı.

PETROL ÇİN'DEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ BULAMADI

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, üçüncü çeyrekte 2023 yılı başından bu yana en yavaş büyümesini yaşarken, eylül ayındaki tüketim ve sanayi üretimi tahminleri aştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, resmi verilere göre temmuz-eylül döneminde yüzde 4,6 büyüdü. Bu, ikinci çeyrekteki yüzde 4,7'lik büyüme oranının altında kaldı.

Çin Halk Bankası (PCOB) Eylül ayında gayrimenkul ve borsa piyasalarını desteklemek için COVID-19 salgınından bu yana en agresif parasal destek önlemlerini açıkladı. Ancak atılan çok sayıda adım, yatırımcıları teşvik paketinin genel büyüklüğüne ilişkin ayrıntıları ve daha geniş çaplı büyümeyi yeniden canlandırmaya yönelik net bir planı beklemeye bıraktı. Bu durum dünyanın en büyük petrol ithalatçısının geleceğine pek yardımcı olmadı.

PETROL YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Piyasa analistleri ayrıca Çin hükümetinin aşırı kapasite, yüksek borç seviyeleri ve yaşlanan nüfus gibi uzun vadeli yapısal zorlukları ele alması gerektiğini defalarca vurguladı.

Jeopolitik açıdan ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'la, Orta Doğu'daki çatışmayı bir süreliğine sona erdirebilecek bir şekilde anlaşma fırsatı olduğunu söyledi.

Almanya'da konuşan Trump, İsrail'in İran'ın 1 Ekim'de yapacağı füze saldırılarına ne zaman ve nasıl karşılık vereceği konusunda bilgi sahibi olduğunu söyledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta yeni bir rekor kırdı. Enerji Bilgi İdaresi'nin Perşembe günkü verilerine göre, üretim 11 Ekim'e kadar geçen haftada günlük 100.000 varil artarak günlük 13,5 milyon varile çıktı. İki ay önce ilk kez ulaşılan günlük 13,4 milyon varillik zirveden bu yana üretim 13,5 milyon varile ulaştı.