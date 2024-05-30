Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

30 May 2024 09:40 - Güncelleme : 30 May 2024 09:48

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco ikinci kez halka arz oluyor.

RESMİ OLMAYAN TALEP 10 MİLYAR DOLAR

Aramco’nun en büyük hissedarı Suudi Arabistan devleti gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek talep toplama sürecini başlatmak istiyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Saudi Aramco ikincil halka arzında 10 milyar dolardan fazla gelir elde edebilir.

Aynı kaynaklar Orta Doğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep gösterdi.

SON HALKA ARZ 5 YIL ÖNCE

Aramco beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti. Halka arz gelirinin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Suudi ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına yardımcı olabilir.