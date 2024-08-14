Petrol devinden Türkiye hamlesi! Stratejik anlaşma imzalandı

14 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:57

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Petrol devi Angola ekonomisine önemli katkılar sağlayacak Kassinga Demir-Çelik Projesi için çalışmalara devam ediyor. Son olarak bölgede faaliyet gösteren Türk şirketle anlaşma imzalandı. Petrol devi Angola'nın devlet sorumluluğundaki kuruluşu ile Türk firma ülkenin güneyinde yer alan Huila bölgesinde orta faaliyet gösterecek.

STRATEJİK ANLAŞMA İMZALANDI

Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanlığı konuya dair açıklamalarında Türk şirket ile Sonangol'un, "Angola ve bölge için stratejik çelik madenciliği projesini desteklemek" için ortaklıkta anlaşmaya vardığını doğruladı.

Hatay’da Türk şirketin kompleksinde imzalanan anlaşmayı Angola Maden Kaynakları Bakanı başkanlığındaki heyette yer alan Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Sonangol Yönetim Kurulu Başkanı Sebastião Gaspar Martins imzaladı.

PROJE YENİ BİR İVME KAZANACAK

Açıklamada projenin ortaklık ile ivme kazanacağı ifade edilirken yeni ortaklıkla Kassinga Demir-Çelik Projesi yeni bir ivme kazanacak ve Angola devletinin bunu gerçekleştirme konusundaki kararlılığının gerçek bir göstergesi olacak” ifadesi kullanıldı.

TÜRK ŞİRKET YÜZDE 70’İNE SAHİP

Angola’nın güneyinde Huila’da devam eden ve 2027’de faaliyete geçmesi planlanan proje demir ve çelik madenciliği faaliyetlerini içeriyor.

Türk şirket himayesindeki Kassinga Madencilik Projesi, şirket sermayesinin yüzde 70'ine sahip. Angola'daki bakanlık yetkilisi, bunun Angola hükümetinin ülke ekonomisini çeşitlendirme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.