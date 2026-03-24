Petrol devlerinden kritik savaş uyarısı: Asıl risk sadece fiyat değil

CHEVRON’DAN DAHA SERT UYARI

Toplantıda en dikkat çekici çıkışlardan biri de Chevron CEO’su Mike Wirth’ten geldi. Wirth, Hürmüz Boğazı yeniden açılmış olsa bile bunun tek başına rahatlama yapmayacağını söyledi.

Ona göre sorun, piyasaya ulaşamayan büyük miktarda petrol ve doğalgazın hâlâ sistemin dışında olması. Üstelik fiziksel tedarik zincirleri öyle bir anda toparlanmıyor. Uygun kalitede ham petrolün ve yakıt stoklarının yeniden oluşturulması zaman alacak, biraz da sancılı olacak.