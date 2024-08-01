Petrol fiyatı düşüşü tersine çevirerek sert sıçradı! Akaryakıt fiyatlarına zam gündemde

01 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:35

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

ABD ham petrol stokları beşinci haftadır üst üste düşüyor. Yenilenen jeopolitik risk ve faiz indirimi iyimserliği ise ham petrolü yükseltti.

İsrail'in İran'da Hamas liderini öldürdüğü hava saldırısının ardından Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin bölgedeki ham petrol arzının kesintiye uğramasına yol açabilecek olması nedeniyle ham petrol fiyatları Çarşamba günü son dokuz ayın en önemli tek günlük artışını yaşadı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam olarak karşımıza çıkabilir.

ABD'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARI AZALDI

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azaldı.

Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'de günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Temmuz haftasında 19 bin varil azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

Hamas'ın siyasi liderinin İran'ı ziyareti sırasında suikasta uğraması üzerine Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte petrol fiyatları dün yükselişe geçti.

Vadeli WTI ham petrolü Orta Doğu'daki çatışma endişeleri nedeniyle yüzde 4,26 artışla 77,91 dolara yükseldi ancak üretim belirsizlikleri ve zayıf Çin talebi nedeniyle Temmuz ayında aylık bazda yüzde 4,5 düştü.

Brent ham petrolü yüzde 2,66 değer kazanarak 80,72 dolardan kapandı.

İsrail suikastın sorumluluğunu üstlenmezken, İran suikastın İran topraklarında gerçekleşmesi nedeniyle misilleme yapacağını açıkladı. Bölge ve petrol piyasası şimdi İran'ın nasıl ve ne şekilde misilleme yapacağını görmek için diken üstünde olacak.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı daha önce ABD yaptırımlarının kaldırılması yoluyla ekonomik ve uluslararası ilişkileri normalleştirmeye çalışacağını söylemişti. Eğer öyleyse İran rejimi bu hedefi tehlikeye atmayacak daha ölçülü bir karşılık vermeye çalışabilir. Her iki durumda da, piyasanın bu gerilimler azalana kadar daha büyük bir jeopolitik risk primini fiyatlaması gerekecek.

OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi bugün toplanacak. Bu komite üretim politikasını değiştiremezken, gerekli gördüğü değişiklikleri önerebilir. Ancak toplantıya ilişkin beklentiler herhangi bir değişiklik önerilmeyeceği yönünde.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Son olarak 25 Temmuz tarihinde motorine gelen 1,59 TL'lik indirim yapılmıştı.

Benzin, motorin ve LPG'de şu günlerde indirim veya zam beklenmiyor. Ancak brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam olarak yansıyabilir.

1 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45.10 TL

Motorin litre fiyatı: 43.54 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44.98 TL

Motorin litre fiyatı: 43.47 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.74 TL

Motorin litre fiyatı: 42.22 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 44.70 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL