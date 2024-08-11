Petrol fiyatı faiz indirimi umutlarıyla haftalık kazanç elde etti

11 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:53

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Akaryakıt fiyatları kritik noktada! Petrol yüzde 3 yükselişe hazırlanıyor: Uzmanlar en çok korkutan gelişmeyi açıkladı

Orta Doğu'da artan çatışmalara dair korkular arz risklerini artırmaya devam ediyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri 50 sent veya yüzde 0,6 artışla varil başına 79,66 dolardan kapanırken, ABD Batı Teksas Ara Ham Petrol vadeli işlemleri 65 sent veya %0,9 artışla 76,84 dolardan kapandı.

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

Brent haftada yüzde 3,5'ten fazla kazanırken, WTI yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Üç Federal Rezerv politikacısı Perşembe günü enflasyonun oranları düşürecek kadar soğuduğundan daha emin olduklarını belirtti.

ABD işsizlik maaşı başvurularındaki beklenenden daha büyük düşüş de toparlanmayı desteklemeye yardımcı oldu.

Geçtiğimiz hafta Amerikalıların işsizlik maaşı için yeni başvurularının beklenenden fazla düşmesi, işgücü piyasasındaki bozulma korkularının abartılı olduğunu ve işgücü piyasasındaki kademeli yumuşamanın devam ettiğini gösterdi.

Çin'in tüketici fiyat endeksi de geçen ay beklenenden biraz daha hızlı artış göstererek destek sağladı.

ASYA SPOT LNG FİYATLARI EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Asya spot LNG fiyatları, arz kesintilerine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte Avrupa'daki kazanımları takip ederek son yedi ayın en yüksek seviyesinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta Kuzeydoğu Asya'ya Eylül ayında yapılan LNG teslimatının ortalama fiyatı mmBtu başına 12,90 dolardı.

Bu, Aralık ortasından bu yana en yüksek seviye olup, 12,80 dolar/mmBtu seviyesinden yukarıda gerçekleşti.

Asya'daki fiyat artışları büyük ölçüde Avrupa'daki kazanımlarla desteklenirken, özellikle Güney Kore'de birkaç plansız nükleer kesintinin de yaşandığı bölgenin büyük bölümünde sıcak hava koşullarına rağmen Kuzeydoğu Asya'daki talep ılımlı seyretti.

AVRUPA DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI

Avrupa'da ise geçen hafta Ortadoğu'daki artan jeopolitik riskler ve Ukrayna'nın Rus doğalgazının Ukrayna'ya aktığı Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir müdahalede bulunmasının ardından doğalgaz fiyatları arttı.

ABD'de doğalgaz vadeli işlemleri, önümüzdeki hafta daha sıcak hava ve daha yüksek talep tahminlerinin de etkisiyle Cuma günü iki haftanın zirvesine ulaştı.

Eylül teslimatlı vadeli gaz kontratları 1,6 sent veya yaklaşık yüzde 0,8 artışla milyon İngiliz termal birimi başına 2,14 dolardan kapandı.

Kontrat geçen hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 9 yükseldi ve 7 Haziran'dan bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti.