Petrol fiyatı Suudi üretim spekülasyonları ortasında sert düştü! Fiyatlar baskılandı

26 Eylül 2024 15:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:35

Suudi Arabistan'ın üretimi artırmak için varil başına 100 dolarlık hedeften vazgeçebileceğini ima etmesiyle petrol vadeli işlemleri düştü ve fiyatlar baskılandı. Ham petrol vadeli işlemleri önemli geri çekilme bölgesine gerileyerek 68,22-67,23 dolar aralığında işlem görüyor ve 67,16 dolarda destek oluşuyor. ABD'de ham petrol stokları, 2024'teki aşırı arz risklerine rağmen 4,5 milyon varil azalarak 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Suudi Arabistan​ üretim artışı planlarken ham petrol​ vadeli işlemleri düştü. Hafif ham petrol vadeli işlemleri Perşembe günü önemli ölçüde düşük seviyelerde işlem görüyor, ancak fiyatlar 67,16 dolarlık günlük düşük seviyeden yukarı seviyeye yerleşti.

PETROL FİYATLARI​ GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, 50 günlük hareketli ortalama olan 72,11 dolara dokunduktan sonra bu haftanın başlarında başladı. Düşüş trendi satış baskısına yol açtı. Sonraki iki seansta fiyatlar 68,22 ile 67,23 dolar arasındaki kısa vadeli geri çekilme bölgesine düştü. Piyasanın bu seviyeye tepkisi, yatırımcıların 10 Eylül'deki 64,04 dolarlık düşük seviyenin aksine 67,16 dolarda yeni bir yüksek dip oluşturmaya çalışabileceğini gösterdi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN ÜRETİM PLANLARI

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın üretimi artırabileceği ve varil başına 100 dolarlık resmi olmayan hedefini terk edebileceği haberinin ortaya çıkmasının ardından ham petrol fiyatları daha da düştü. Financial Times'ın içeriden kaynaklarına göre, raporlar Krallığın üretimi artırmaya hazırlandığını gösteriyor. Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+​ fiyatları dengelemek için üretimi azalttı.

Bu üretim kesintilerine rağmen petrol fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık %6 düştü. Bu düşüşte, özellikle ABD olmak üzere diğer önemli üreticilerden gelen arzın artması ve Çin'deki talep büyümesinin zayıflaması etkili oldu.

LİBYA'DAN GELEN POTANSİYEL EK ARZ​

Analistler, piyasanın zayıflığına katkıda bulunan bir diğer faktör olarak Libya'dan gelen potansiyel ek arza işaret etti. Libya'nın ham petrol ihracatı, iç çatışmalar nedeniyle Ağustos ayındaki 1 milyon varil/gün'ün üzerindeki seviyeden Eylül ayında keskin bir düşüşle 400.000 varile geriledi. Ancak, Libyalı fraksiyonlar arasında yeni bir merkez bankası valisi atama konusunda yakın zamanda varılan bir anlaşma, petrol gelirlerinde ve ihracatında artışa yol açabilir.

ÇİN'İN TEŞVİKİ BİR MİKTAR DESTEK SAĞLIYOR

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, küresel arz fazlasına katkıda bulunan zayıf talep büyümesi görmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yeni bir Çin teşvik paketi petrol piyasasındaki kayıpları bir nebze sınırladı. Perşembe günü, Çinli yetkililer bu yılın %5'lik büyüme hedefini karşılamak için daha fazla mali harcama sözü vererek petrol talebini artırabilecek daha fazla ekonomik önlem beklentisini yükseltti.

PETROL STOKLARI 2,5 YILLIK DÜŞÜK SEVİYEDE

Arz cephesinde, Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha önemli bir düşüş bildirdi. Ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil düşerek 413 milyon varile geriledi. Bu oran Nisan 2022'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Analistler 1,4 milyon varillik daha küçük bir düşüş öngörmüştü. Benzin ve damıtık stokları da devam eden arz kısıtlamalarını yansıtarak beklenenden daha fazla düştü. Ancak Cushing, Oklahoma merkezindeki stoklar Ağustos'tan bu yana ilk kez mütevazı bir artış gördü.

Rafineri kullanım oranları %90,9'a düştü ve ihracat günlük 3,9 milyon varile geriledi, bu da net ithalattaki artışı telafi etti. Bu sıkılaşan envanterlere rağmen, piyasada hala arz fazlası risklerinin gelecek yıl yeniden ortaya çıkabileceği yönünde bir duygu var.

PİYASALARDA PETROL FİYATI TAHMİNİ

Suudi Arabistan ve Libya'dan artan arz beklentileri ile Çin'deki zayıf talep büyümesinin birleşimi göz önüne alındığında, petrol fiyatları için görünüm kısa vadede düşüş eğiliminde olmaya devam ediyor.

ABD ham petrol stokları azalıyor olsa da, artan küresel arz potansiyeli ve Çin gibi kilit pazarlardaki devam eden ekonomik zorluklar fiyatlar üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Analistlere göre, tüccarlar, arz veya talepte önemli değişimler gerçekleşmediği sürece ham petrol vadeli işlemlerinde aşağı yönlü baskının devam etmesini beklemeli.