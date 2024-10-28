Petrol fiyat tahminini aşağı çektiler! Dev banka Citi'den güncel petrol analizi geldi

28 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:54

Citigroup analistlerinin, brent petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Analistler, özellikle jeopolitik riskler nedeniyle ekonomik belirsizliklerin ve arz-talep dengesindeki değişimlerin, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.

Citigroup analistleri brent petrol​ fiyat tahminlerini aşağı çekti. Max Layton’ın da aralarında olduğu analistler, Orta Doğu​'daki jeopolitik risklerin oluşması ve risk priminin azalmasıyla brent ham petrolü için tahminlerini düşürdüğünü açıkladı. Analistler, ekonomik belirsizliklerin ve arz-talep dengesindeki değişimlerin, petrol fiyatları​ üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

CİTİ'DEN PETROL FİYAT TAHMİNİ

Citigroup'un yaptığı revizyon, petrol piyasasındaki belirsizlikleri ve mevcut jeopolitik durumları yansıtan önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Brent petrol tahmininin varil başına 74 dolardan 70 dolara düşmesi ve altı ila on iki aylık görünümün 72 dolardan 60 dolara gerilemesi, piyasa katılımcıları için dikkat edilmesi gereken bir durum.

ASKERİ HAREKATLAR PETROL ARZINI ETKİLİYOR

Yayımlanan notta, İsrail'in hafta sonu İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri harekatın "piyasa tarafından petrol arzını etkileyecek bir tırmanışa yol açacak şekilde görülmesinin pek olası olmadığı" ifadesi yer aldı.

Yayımlanan yazıda, İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri harekatın petrol arzını etkileyecek bir tırmanışa yol açma olasılığının düşük olduğu ifade edildi. Piyasaların bu tür gelişmelere karşı daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Ancak, risklerin devam ettiğini belirttiler.

PİYASADA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Citi'nin petrol fiyatlarında büyük bir artış olasılığını yüzde 10 olarak belirlemesi, piyasanın geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğünün bir göstergesi olarak kabul edildi. Jeopolitik olayların ve küresel ekonomik göstergelerin petrol fiyatları üzerindeki etkileri gelecekteki yatırım kararları için kritik olabilir.