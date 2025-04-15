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 | İrem Çınar

Petrol fiyatlar Trump ve Çin etkisiyle hafif yükseldi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobiller için tarifelerde muafiyet sinyali vermesi ve Çin'in ham petrol ithalatındaki artış nedeniyle hafif yükseldi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:27

Çin'in ham petrol ithalatındaki artışı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobiller için tarifelerde muafiyet sinyali vermesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Brent ham petrolü, sabah saatlerinde 12 cent yükselerek varil başına 65 dolara ulaşırken, ABD’nin Batı Teksas tipi petrolü (WTI) de 13 cent artarak 61,66 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlar Trump ve Çin etkisiyle hafif yükseldi

TRUMP’TAN PİYASALARA RAHATLATICI HAMLE

Piyasalar, Trump yönetiminin elektronik ürünlerde tarifeleri kaldırması ve otomobil ithalatına yönelik tarifeleri hafifletme sinyaliyle rahat bir nefes aldı. Bağımsız piyasa analisti Tina Teng, bu gelişmenin petrol dahil riskli varlıkları desteklediğini belirterek, "Trump'ın politikaları tahmin edilemez olduğu için piyasalardaki bu rahatlama sınırlı kalabilir," yorumunu yaptı.

Trump yönetimi, daha önce Meksika, Kanada ve diğer bölgelerden ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına yüzde 25 tarife uygulamayı gündeme getirmişti. Ancak son açıklamayla bu tarifelerde değişiklik yapılabileceği işaret edildi.

Petrol fiyatlar Trump ve Çin etkisiyle hafif yükseldi

TİCARET POLİTİKALARI PETROL PİYASASINI DALGALANDIRIYOR

ABD'nin sürekli değişen ticaret politikaları küresel petrol piyasalarında belirsizliğe neden olurken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de talep beklentisini Aralık ayından beri ilk defa düşürdü.

Cuma günü Trump yönetimi, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi elektronik ürünlere yönelik gümrük tarifelerinde muafiyet sağlanacağını duyurmuştu. Bu adımın ardından her iki petrol türü de pazartesi günü hafif yükseliş kaydetti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Trump'ın İran’a nükleer programı konusunda baskı yapmak amacıyla İran petrol ihracatını tamamen durdurabileceğini açıkladı. Bu da petrol fiyatlarını destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı.

Petrol fiyatlar Trump ve Çin etkisiyle hafif yükseldi

ÇİN'İN PETROL İTHALATINDA ARTIŞ

Çin'in Mart ayındaki ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak piyasalara olumlu bir mesaj verdi. İran petrolünün ithalatında yaşanan artışın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının daha da sıkılaşacağı beklentisinden kaynaklandığı ifade edildi.

Öte yandan Kazakistan, petrol üretiminin Nisan ayının ilk iki haftasında Mart ortalamasına göre yüzde 3 düştüğünü duyurdu. Ancak bu düşüşe rağmen üretimin halen OPEC+'ın belirlediği kotanın üzerinde olduğu kaydedildi.

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ETİKETLER
#brent ham petrol
#ham petrol
#Donald Trump
#Ham Petrol Üretimi
#Petrol Yükselişi
#Brentpetrol
#Petrol Piyasası
#Ekonomi
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