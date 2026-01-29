Petrol fiyatları alev aldı: Brent 70 dolara dayandı

Kategoriler
ABD’nin İran’a yönelik olası askeri hamlelerine dair artan endişeler, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Jeopolitik tansiyon ve ABD stoklarındaki sürpriz düşüş, Brent petrolü kritik eşiklere yaklaştırdı.
Petrol piyasalarında tansiyon yüksek. ABD’nin İran’a karşı atabileceği olası askeri adımlar, Orta Doğu’da arzın aksayabileceği kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Bu beklentiyle birlikte petrol fiyatları üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Piyasalarda açıkçası temkinli ama alım yönlü bir hava hâkim.
Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,55 artarak 69,46 dolara yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1,65 primle 64,26 dolardan işlem gördü. Analistlere göre, jeopolitik riskler kısa vadede fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek gibi duruyor.
Teknik cephede de kritik eşikler yakından izleniyor. Piyasa uzmanları, Brent petrolde 69,79 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 71 dolara doğru bir hamle yapabileceği konuşuluyor. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 68,50 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor.
Fiyatlardaki yükselişte yalnızca jeopolitik söylemler değil, somut veriler de etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına yönelik askeri müdahale mesajlarını sertleştirmesi ve bir ABD donanma grubunun bölgeye ulaşması, piyasadaki risk algısını belirgin şekilde artırdı.
OPEC’in dördüncü büyük üreticisi olan İran’ın günlük yaklaşık 3,2 milyon varillik petrol üretimi, olası bir çatışma senaryosunda arz tarafında ciddi bir kırılganlık yapıyor. Citi analistleri, İran’a yönelik muhtemel bir saldırının petrol fiyatlarına varil başına 3-4 dolarlık bir jeopolitik prim eklediğini ve bu durumda Brent petrolün 72 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Buna ek olarak ABD’den gelen stok verileri de fiyatları destekledi. Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, 23 Ocak haftasında ham petrol stokları 2,3 milyon varil azalarak 423,8 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi ise aynı dönemde 1,8 milyon varillik artış yönündeydi. Yani tablo, beklentilerin tam tersini gösterdi.
Citi, piyasaların yıla güçlü bir arz fazlası beklentisiyle başlamasına rağmen petrol fiyatlarının beklenenden daha dirençli seyredebileceğine işaret ediyor. Banka tarafından yayımlanan değerlendirmede, artan jeopolitik gerilimler, ABD’nin Rus petrolü alımlarına yönelik kısıtlamaları ve Çin’in süren talebinin fiyatları yukarıda tuttuğu vurgulandı.
Citi’ye göre Kazakistan’daki üretim kesintileri, ABD’de etkili olan sert soğuk hava koşulları, Orta Doğu’daki gerilim ve Rus petrolüne yönelik yaptırımlar, fiyatların 60 doların üzerinde kalmasını sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Banka, İran’a yönelik olası bir saldırının petrol fiyatlarına ek 3-4 dolarlık bir prim daha ekleyebileceğini, tansiyonun artması halinde bu etkinin büyüyebileceğini kaydediyor.