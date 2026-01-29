Petrol fiyatları alev aldı: Brent 70 dolara dayandı

ARZ ENDİŞESİ VE STOK VERİLERİ TABLOYU GÜÇLENDİRDİ

Fiyatlardaki yükselişte yalnızca jeopolitik söylemler değil, somut veriler de etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına yönelik askeri müdahale mesajlarını sertleştirmesi ve bir ABD donanma grubunun bölgeye ulaşması, piyasadaki risk algısını belirgin şekilde artırdı.

OPEC’in dördüncü büyük üreticisi olan İran’ın günlük yaklaşık 3,2 milyon varillik petrol üretimi, olası bir çatışma senaryosunda arz tarafında ciddi bir kırılganlık yapıyor. Citi analistleri, İran’a yönelik muhtemel bir saldırının petrol fiyatlarına varil başına 3-4 dolarlık bir jeopolitik prim eklediğini ve bu durumda Brent petrolün 72 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.