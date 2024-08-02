Petrol fiyatları düşüşe geçti! Talep endişeleri jeopolitik riskleri gölgede bıraktı

02 Ağustos 2024 08:57 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:09

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol fiyatları FED kararları ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Çin'deki talep endişeleri jeopolitik risklerden fiyatlanmalarda daha etkili oldu. Petrol dördüncü haftalık düşüşe hazırlanıyor.

BRENT PETROL 80 DOLAR

Brent ham petrolü, Perşembe günü yüzde 1,6 düştükten sonra varil başına 80 dolara yaklaştı. ABD petrolü 80 dolarda seyretmeye devam ederken ABD ham petrolü 77 doların altına indi.

ORDA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ETKİLEDİ

ABD ve Çin'deki iş göstergeleri perşembe günü açıklanan verilere göre daraldı. Bu da imalatta zayıflık belirtileri olduğunu işaret ediyor. Ham petrol, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin Orta Doğu'da artan gerginliğe yol açmasının ardından Çarşamba günü sıçramıştı.

TALEP ENDİŞELERİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre, Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Talep endişeleri tekrar merkez sahneye çıkıyor" dedi.

Petrol, Çin'deki tüketimle ilgili endişeler devam ederken ve OPEC+'ın gelecek çeyrekten itibaren üretimi artırmaya hazırlanırken Aralık ayından bu yana en uzun haftalık düşüş serisine hazırlanıyor. ABD'deki parasal gevşemenin tüketimi artıracağı beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranı indiriminin Eylül ayında gelebileceğini söylemesiyle destekleniyor.