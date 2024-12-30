Petrol fiyatları hafif yükseldi: Gözler Çin ve ABD verilerinde

30 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:32

Petrol fiyatları yeni yıl öncesi yükselişe geçti. Gözler, Çin ve ABD'den gelecek ekonomik verilerde. Avrupa'da ise Rus gazı krizi kapıda!

Yeni yıl öncesi petrol​ fiyatlarında hafif bir yükseliş​ yaşandı. Piyasalar, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan Çin​ ve ABD​ ekonomik verilerini yakından takip ediyor. Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan bu ülkelerdeki ekonomik durum, küresel enerji talebi açısından kritik öneme sahip.

Brent petrolün varil fiyatı 74,22 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 70,63 dolara çıktı. Her iki petrol türü de geçtiğimiz hafta yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi. Bu artış, ABD'deki beklenenden büyük ham petrol stok azalışı ve tatil sezonunun yakıt talebini artırmasıyla desteklendi.

ÇİN'DEN BEKLENTİLER YÜKSEK

Çin ekonomisinin 2025 yılında büyüme göstereceğine yönelik umutlar, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor. Reuters'ın haberine göre, Çin hükümeti 2025 yılında ekonomik büyümeyi desteklemek için 3 trilyon yuan (411 milyar dolar) değerinde özel tahvil ihraç etmeyi planlıyor. Ayrıca, bağımsız rafinerilere toplam 152,49 milyon metrik ton ham petrol ithalat kotası verildiği bildirildi.

Uzmanlar, Çin'in uyguladığı teşvik politikalarının etkisini göstermesiyle talebin artabileceğini düşünüyor. Bunun yanında, ABD ve diğer ülkelerde faiz oranlarının düşmesi, petrol tüketimini destekleyebilir.

DÜNYA BANKASI'NDAN ÇİN UYARISI

Dünya Bankası, Çin'in 2024 ve 2025 yıllarındaki büyüme tahminlerini yükseltse de konut sektörü ve düşük tüketici güveni gibi faktörlerin büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

AVRUPA'DA GAZ KRİZİ KAPIDA

Avrupa'da ise enerji cephesinde endişeler sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl içinde Ukrayna üzerinden doğal gaz geçişine yönelik yeni bir anlaşma yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Uzmanlar, Avrupa'nın kaybolan Rus gazını sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla telafi etmeye çalışacağını belirtiyor.

HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yatırımcılar, Çin'in Salı günü açıklanacak fabrika verileri (PMI) ve ABD'nin Cuma günü açıklanacak Aralık ayı ISM verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler, küresel enerji talebi üzerinde belirleyici olacak.