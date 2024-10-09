Petrol fiyatları hareketlendi! Morgan Stanley tahminini yükseltti

09 Ekim 2024 11:09 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:31

Petrol fiyatları çarşamba günü önceki seansta yaşadığı yüzde 5'lik gerilemenin ardından toparlanarak 77 dolar seviyesine geldi. İsrail'in İran'a saldırma olasılığı ve Çin yeni teşviklerle ilgili kararı petrol piyasalarını etkiledi. Morgan Stanley artan gerilimlerle petrol fiyatlarına ilişkin tahminini yükseltti.

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Petrol fiyatları​ dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak hareketli günler geçiriyor. Orta Doğu​'da yaşanan gelişmeler ve arz talep dengesizlikleri petrol fiyatlanmalarını etkiledi. ABD​'li banka Morgan Stanley​ petrol için tahminlerini güncelledi.

PETROL KAZANÇLARINI ARTIRDI

İran'ın İsrail saldırılarına karşılık vermesi tüm dünya piyasalarını harekete geçirdi. Petrol fiyatları tırmanışa geçerken Tel Aviv yönetiminin saldırıya cevap vereceği yönündeki açıklamaları tansiyonu yükseltti. Brent petrol​ yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

MORGAN STANLEY YENİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Morgan Stanley de 2024'ün son çeyreğinde brent petrol için tahminini açıklayarak 75 dolardan 80 dolara yükseltti. Kurum, tahminini yükseltmesine gerekçe olarak artan jeopolitik riskleri gösterdi. Morgan Stanley, talebin beklenenden daha zayıf olduğunu ve arzın güçlü olduğunu ifade etti. Banka piyasaları uyararak gelecek yıl arz fazlasının ortaya çıkacağını ifade etti.

EN YÜKSEK HAFTALIK ARTIŞ

İran'ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği füze saldırısının ardından petrol piyasalarından hızlı bir satış dalgası başladı. Cuma günü haftalık yüzde 8'lik kazançla sona erdi. Bu rakam bir yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek haftalık artış olarak açıklandı.