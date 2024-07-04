Petrol fiyatları için 3 kurumdan 3 farklı tahmin! Piyasaları hareketlendirecek rakamlar belli oldu

04 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:42

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Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken 3 kurumdan 3 farklı tahmin geldi.

İKİ YILLIK TAHMİN GELDİ

Citibank küresel enerji stratejisti Eric Lee, Yahoo Finance’e verdiği röportajda piyasaları yakından ilgilendiren iki kritik noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Stok artışları nedeniyle petrol fiyatları bu yılın sonunda 70-80 dolar aralığına düşecek. 2025 yılında da 60-70 dolar arasına inecek. Küresel stoklar gelecek yıl çok artacak.

Yaz boyunca [arzda] bir miktar daralma olacağını düşünüyoruz, bu nedenle fiyatların bir süre daha 80 dolar bandında kalacağını görüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısından 2025'e baktığımızda piyasaların gerçekten çok daha ağırlaştığını görüyoruz.”

Küresel taleple ilgili diğer görüşler de şöyle:

-Uluslararası Enerji Ajansı: “Küresel petrol talebi 2030'dan önce zirveye ulaşacak.”

-OPEC'in Genel Sekreteri Haitham Al Ghais: "Petrol talebinin zirve noktası ufukta görünmüyor. Özellikle tüketiciler için tehlikeli bir yorum ve yalnızca potansiyel olarak benzeri görülmemiş bir ölçekte enerji dalgalanmasına yol açacak."

-Goldman analistleri: "Bazı önde gelen tahminciler petrol talebinin 2030 yılına kadar zirveye ulaşacağını tahmin ederken, araştırmacılarımız petrol kullanımının 2034 yılına kadar artacağını öngörüyor."

-Asya-Pasifik Doğal Kaynaklar Eşbaşkanı Nikhil Bhandari: "Talebin zirvesine bir on yıl daha kaldığını düşünüyoruz ve daha da önemlisi, zirveye ulaşması gereken 10 yıldan sonra keskin bir düşüş yerine birkaç yıl daha sabit kalır."

90 DOLARA KADAR ÇIKACAK

Bir başka açıklama ise Teksaslı petrol danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates’in Başkanı Andy Lipow’dan geldi. Yetkili isim “Ortadoğu’daki gerilimin artmasıyla petrolün varil başı fiyatı bu yıl 90 dolara yükselecek.” dedi.