Petrol fiyatları ilk darbeyi yedi

06 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:49

ABD'deki seçimler piyasada petrol fiyatlarını derinden etkiledi. ABD dolarının değer kazanmasıyla petrol fiyatları düşüşe geçti. Çarşamba günü Brent petrol varil fiyatı %1,2 oranında azalarak 74,63 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise %1,1 düşerek 71,17 dolara düştü.

ABD seçimlerinde başkan adayları arasındaki kıyasıya rekabet piyasaları da yakından etkiliyor. İlk verilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yarışı önde götürdüğü gözlemlenirken, kesin sonuçların açıklanmasının saatler ya da günler sürebileceği tahmin ediliyor. Analistler, Trump’ın seçilmesinin petrol piyasasına kısa vadede olumlu etkiler yapabileceğini ifade ederken, uzun vadede ABD enerji sektörü üzerindeki etkisinin karmaşık olabileceği görüşünde.

Petrol fiyatları, ABD seçim belirsizliği ve Amerikan dolarının değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti. Çarşamba günü Brent petrol varil fiyatı %1,2 oranında azalarak 74,63 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise %1,1 düşerek 71,17 dolara geriledi. Bu fiyat düşüşlerinde, ABD ham petrol stoklarının beklenenden fazla artış göstermesi ve doların yükselmesi etkili oldu.

DOLARIN GÜÇLENMESİ PETROL TALEBİNİ ZAYIFLATIYOR

Doların değer kazanması, petrol gibi dolar üzerinden işlem gören emtiaların diğer para birimleri ile alımını zorlaştırarak talebi baskılıyor. Analistler, ABD dolarındaki güçlenmenin petrol talebini zayıflattığını belirtiyor. IG Markets analisti Tony Sycamore, “İlk sonuçlar Cumhuriyetçilerin lehine görünüyor ve doların yükselmesi petrol fiyatları üzerinde baskı yapıyor” dedi.

ABD HAM PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) açıkladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 3,13 milyon varil artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerinin iki katından fazla. Piyasa uzmanları, bu gelişmenin petrol fiyatları üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu dile getiriyor. Stoklarda görülen bu beklenmedik artış, petrol talebinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Bunun yanında, benzin stokları 928 bin varil düşerken, distilat stoklarında da 852 bin varil azalma yaşandı.

TRUMP'IN ZAFERİ KISA VADEDE PETROL FİYATLARINA DESTEK OLABİLİR

Analistler, Trump’ın olası bir zaferinin İran petrolüne yönelik yaptırımların sıkılaşma olasılığını artıracağını, bunun da kısa vadede petrol piyasalarına destek olabileceğini belirtiyor. Ancak, Trump’ın enerji politikalarının ABD petrol ve gaz endüstrisini desteklemesi, uzun vadede petrol talebinde azalmaya yol açabilir. ANZ Research emtia stratejisti Soni Kumari, “Trump’ın politikaları kısa vadede petrol için olumlu olsa da korumacı ticaret politikaları uzun vadede talebi düşürebilir” dedi.