Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Orta Doğu’daki gerilim, özellikle de enerji altyapısına yönelik tehditlerin artması, piyasaları yeniden alarma geçirdi. Bölgedeki gelişmeleri anbean izleyen yatırımcılar, arz tarafında yaşanabilecek yeni bir kırılmanın fiyatları daha da yukarı taşımasından endişe ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, küresel enerji akışında hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda ülkelere çağrı yapması da piyasadaki tedirginliği dağıtmaya yetmedi. Aksine, yükseliş eğilimi korunmuş görünüyor.

PETROL KONTRATLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Küresel gösterge olarak kabul edilen Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1,64 artarak varil başına 104,83 dolara çıktı. ABD’de işlem gören Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı da yüzde 0,94 yükselişle 99,64 dolara ulaştı.

Ay başından bu yana bakıldığında ise tablo daha çarpıcı. Her iki kontrat da yüzde 40’ın üzerinde prim yaptı. Böylece fiyatlar, 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. Açıkçası piyasadaki temel kaygı tek bir başlıkta toplanıyor: arz.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatını durdurması, küresel arzın yaklaşık beşte birini etkileyen büyük bir şok yaptı. Bu da petrol piyasasında son yılların en sert kırılmalarından biri olarak görülüyor.

ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR KAYGIYI BÜYÜTTÜ

ING stratejistlerine göre, ABD’nin hafta sonunda İran’ın Kharg Adası’na düzenlediği saldırılar piyasadaki arz korkusunu daha da derinleştirdi. İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının bu ada üzerinden yapıldığına dikkat çekilirken, hedef alınan noktaların doğrudan askeri tesisler olması bile enerji akışı üzerindeki riskleri ortadan kaldırmadı.

Bir başka kritik gelişme de İran’ın misilleme saldırıları oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Terminali’nin insansız hava araçlarıyla hedef alınması, piyasada tansiyonu daha da artırdı. Terminalde faaliyetlerin yeniden başladığı bildirildi, ancak sevkiyatın tam anlamıyla normale dönüp dönmediği hâlâ net değil.

Bu belirsizlik küçümsenecek gibi değil. Çünkü günlük yaklaşık 1 milyon varil Murban petrolünün işlendiği Fujairah Terminali, küresel talebin yaklaşık yüzde 1’ini karşılıyor. Yani burada yaşanacak her aksama, zincirleme etki yapabilecek güçte.

PİYASAYI RAHATLATMAK İÇİN REZERV ADIMI

Yükselen fiyatların önüne geçebilmek için Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da devreye girdi. Kurum, 400 milyon varilden fazla stratejik petrol rezervinin piyasaya sunulacağını açıkladı.

Planlamaya göre Asya ve Okyanusya’daki stoklar hemen devreye alınacak. Avrupa ve Amerika’daki rezervlerin ise mart ayı sonunda piyasaya verilmesi öngörülüyor. Bu adımın amacı belli: fiyatları dengelemek ve arz tarafındaki paniği bir miktar olsun yatıştırmak.

YENİ ASKERİ SENARYOLAR PİYASAYI DİKEN ÜSTÜNDE TUTUYOR

SEB analisti Erik Meyersson ise riskin henüz geçmediği görüşünde. Meyersson, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alma, Kharg Adası’nı ele geçirme ya da güney İran’da yeni bir askeri operasyon başlatma gibi yüksek riskli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Böyle bir senaryonun, çatışmada çok daha sert bir tırmanış anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, daha ılımlı bir tablo çizdi. Wright, çatışmanın “önümüzdeki birkaç hafta içinde” sona ermesini beklediklerini ifade etti. Üretimin yeniden toparlanması halinde enerji maliyetlerinde düşüş yaşanabileceğini de söyledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.