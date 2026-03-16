Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR KAYGIYI BÜYÜTTÜ

ING stratejistlerine göre, ABD’nin hafta sonunda İran’ın Kharg Adası’na düzenlediği saldırılar piyasadaki arz korkusunu daha da derinleştirdi. İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının bu ada üzerinden yapıldığına dikkat çekilirken, hedef alınan noktaların doğrudan askeri tesisler olması bile enerji akışı üzerindeki riskleri ortadan kaldırmadı.

Bir başka kritik gelişme de İran’ın misilleme saldırıları oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Terminali’nin insansız hava araçlarıyla hedef alınması, piyasada tansiyonu daha da artırdı. Terminalde faaliyetlerin yeniden başladığı bildirildi, ancak sevkiyatın tam anlamıyla normale dönüp dönmediği hâlâ net değil.