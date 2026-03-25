Mart 25, 2026 11:54
Petrol fiyatları sert çakıldı: Yeni indirim beklentisi

Küresel petrol piyasaları, Orta Doğu’dan gelen ateşkes sinyalleriyle sert bir geri çekilme yaşadı. Arz tarafındaki risklerin hafifleyebileceği beklentisi güç kazanınca, fiyatlarda da aşağı yönlü hareket hızlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), İran’a savaşı bitirmeye dönük 15 maddelik bir plan sunduğuna ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6’yı aşan düşüşle 97,15 dolara kadar indi. Fiyat daha sonra bir miktar toparlansa da, önceki güne göre yüzde 5,1 kayıpla 99,41 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas türü petrol de yaklaşık yüzde 4 gerileyerek 88,60 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge petrol türü salı günü yaklaşık yüzde 5 yükselmişti. Ancak gün içindeki sert dalgalanma, bu yükselişin etkisini sınırlı bıraktı.

ATEŞKES BEKLENTİSİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Nissan Securities analisti Hiroyuki Kikukawa’ya göre piyasadaki düşüşte iki başlık öne çıkıyor: Ateşkes ihtimalinin güçlenmesi ve yatırımcıların kâr satışına yönelmesi.

Kikukawa, bu iki unsurun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kurduğunu belirtirken, müzakerelerin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü de vurguladı. Yani piyasada sert satış var ama temkin de elden bırakılmış değil.

GÖZLER ABD İLE İRAN TEMASLARINDA

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Channel 2’nin paylaştığı haberde ise ABD’nin bir aylık ateşkes önerdiği aktarıldı.

Söz konusu planın, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmasını, bölgedeki vekil güçlere verdiği desteği kesmesini ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içerdiği belirtildi. Piyasa açısından bakıldığında, özellikle Hürmüz başlığı en kritik başlıklardan biri gibi duruyor.

API’DEN HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Houston’da düzenlenen CERAWeek konferansında konuşan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) CEO’su Mike Sommers da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Sommers, küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak için Beyaz Saray’ın elindeki en güçlü seçeneğin Hürmüz Boğazı’nı yeniden tanker trafiğine açmak olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin belirsizlik sürerken, Sommers bu geçidin alternatifi olmadığını vurguladı. Ona göre boğaz, mümkün olan en kısa sürede yeniden açılmalı.

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın savaşın başlamasından bu yana kapalı olduğunu hatırlatan Sommers, mevcut tablonun sürmesi halinde yalnızca ABD’de değil, özellikle Avrupa ve Asya piyasalarında da fiyat baskısının devam edeceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor.

