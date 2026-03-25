Petrol fiyatları sert çakıldı: Yeni indirim beklentisi

ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas türü petrol de yaklaşık yüzde 4 gerileyerek 88,60 dolardan işlem gördü. Her iki gösterge petrol türü salı günü yaklaşık yüzde 5 yükselmişti. Ancak gün içindeki sert dalgalanma, bu yükselişin etkisini sınırlı bıraktı.

ATEŞKES BEKLENTİSİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Nissan Securities analisti Hiroyuki Kikukawa’ya göre piyasadaki düşüşte iki başlık öne çıkıyor: Ateşkes ihtimalinin güçlenmesi ve yatırımcıların kâr satışına yönelmesi.

Kikukawa, bu iki unsurun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kurduğunu belirtirken, müzakerelerin nasıl sonuçlanacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü de vurguladı. Yani piyasada sert satış var ama temkin de elden bırakılmış değil.