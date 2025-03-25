Petrol fiyatları Trump'ın yeni hamlesini bekliyor

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yalnızca 1 sent artarak 73,01 dolara çıkarken, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) ise 1 sent gerileyerek 69,10 dolardan işlem gördü.

TRUMP'IN TARİFELERİ TÜM PİYASALARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatları, Trump'ın Venezuela'dan petrol ve gaz ithal eden ülkelere yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacağını açıklaması sonrası pazartesi günü yüzde 1'den fazla yükselmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NLI Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Tsuyoshi Ueno, "Yatırımcılar Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiyi yavaşlatmasından ve petrol talebini düşürmesinden net bir şekilde endişeli. Ancak diğer taraftan, Venezuela ve İran petrolüne yönelik yaptırımların arzı daraltma ihtimali de var. Trump'ın ani politika değişimleri yüzünden yatırımcılar büyük pozisyon almakta çekimser davranıyor," dedi.

Ueno, Batı Teksas tipi ham petrol fiyatının yılın geri kalanında 70 dolar civarında seyredeceğini, ancak yaz sezonunda araç kullanımının artmasıyla fiyatlarda mevsimsel yükselişlerin olabileceğini de sözlerine ekledi.

CHEVRON'A OPERASYONLARI DURDURMASI İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan ABD yönetimi, petrol devi Chevron'a Venezuela'daki faaliyetlerini sonlandırması için verdiği süreyi 27 Mayıs'a kadar uzattı. ANZ analistlerine göre, Chevron'un ülkeden çıkması halinde Venezuela'nın petrol üretimi günlük yaklaşık 200 bin varil azalabilir.