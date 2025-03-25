Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Petrol fiyatları Trump'ın yeni hamlesini bekliyor

ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından piyasalar yön ararken, petrol fiyatları salı gününe sakin başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol fiyatları Trump'ın yeni hamlesini bekliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:30

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yalnızca 1 sent artarak 73,01 dolara çıkarken, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) ise 1 sent gerileyerek 69,10 dolardan işlem gördü.

TRUMP'IN TARİFELERİ TÜM PİYASALARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatları, Trump'ın Venezuela'dan petrol ve gaz ithal eden ülkelere yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacağını açıklaması sonrası pazartesi günü yüzde 1'den fazla yükselmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NLI Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Tsuyoshi Ueno, "Yatırımcılar Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiyi yavaşlatmasından ve petrol talebini düşürmesinden net bir şekilde endişeli. Ancak diğer taraftan, Venezuela ve İran petrolüne yönelik yaptırımların arzı daraltma ihtimali de var. Trump'ın ani politika değişimleri yüzünden yatırımcılar büyük pozisyon almakta çekimser davranıyor," dedi.

Ueno, Batı Teksas tipi ham petrol fiyatının yılın geri kalanında 70 dolar civarında seyredeceğini, ancak yaz sezonunda araç kullanımının artmasıyla fiyatlarda mevsimsel yükselişlerin olabileceğini de sözlerine ekledi.

CHEVRON'A OPERASYONLARI DURDURMASI İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan ABD yönetimi, petrol devi Chevron'a Venezuela'daki faaliyetlerini sonlandırması için verdiği süreyi 27 Mayıs'a kadar uzattı. ANZ analistlerine göre, Chevron'un ülkeden çıkması halinde Venezuela'nın petrol üretimi günlük yaklaşık 200 bin varil azalabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'li bankadan Türkiye'ye yönelik kritik değerlendirme: Etki sınırlı olacak!
Motorin zammında sürpriz değişiklik! Akaryakıtta tabela değişiyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.