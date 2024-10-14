Petrol fiyatları tüm kazançları geri sildi, gözler pompadaki zamda

14 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:43

Çin'de Eylül ayında deflasyonist baskıları, Orta Doğu’daki İran-İsrail gerilimi küresel piyasalarda belirsizliklere yol açıyor. Artan bölgesel gerilimler petrol fiyatlarında endişeleri tekrar yükseltti. Petrol fiyatları geçen haftaki kazançlarını sildi. Gözler piyasalarda pompadaki indirim veya zam haberlerine çevrildi.

Petrol fiyatları​, Çin​'den gelen zayıf talep sinyalleri ve küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte, geçen haftaki kazançlarını silerek haftaya düşüşle başladı. Çin’in ekonomik teşvik planlarının yatırımcı güvenini artırmaması ve İsrail'in İran’a olası saldırılarının piyasalarda oluşturduğu endişeler, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel faktörler arasında yer aldı.

Londra'da işlem gören Brent petrol​ vadeli işlemleri, sabah saatlerinde varil başına 1,35 dolar (%1,7) düşüşle 77,69 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri 1,32 dolar (%1,75) kayıpla 74,24 dolara düştü. Geçtiğimiz hafta Brent petrol 99 sent, WTI ise 1,18 dolar yükselmişti.

ÇİN'İN DEFLASYONİST BASKILARI ARTIYOR

Çin'de Eylül ayında deflasyonist baskıların arttığına dair resmi veriler, petrol piyasalarında endişeleri tetikledi. Cumartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'in üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık bazda %2,8 ile son altı ayın en büyük düşüşünü kaydetti. Ayrıca, Çin’in tüketici fiyat endeksi de beklentilerin altında kaldı. Aynı gün düzenlenen basın toplantısında hükümetin teşvik paketiyle ilgili belirsizlikler, piyasadaki endişeleri daha da körükledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER DE PİYASAYI ETKİLİYOR

Çin’den gelen olumsuz haberlerin yanı sıra, İsrail’in İran’a yönelik potansiyel bir karşılık vermesi durumunda petrol arzında kesintiler olabileceği endişesi de fiyatlardaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında yer aldı. ABD, İsrail’in hava savunmasını güçlendirmek amacıyla gelişmiş bir füze savunma sistemiyle birlikte bölgeye asker göndereceğini açıkladı.

Panmure Liberum'dan analist Ashley Kelty, "Piyasalarda genel kanı, İsrail’in İran’a vereceği tepki öncesinde fiyatların yönsüz olduğu ve Orta Doğu'daki durum netleşene kadar fiyatlarda belirgin bir hareket beklenmediği yönünde" dedi.

ABD yönetimi, İsrail’i daha geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilecek hamlelerden kaçınması konusunda uyardı. Başkan Joe Biden, İran’ın nükleer tesislerine ve enerji altyapısına yapılacak bir saldırıya karşı açıkça endişelerini dile getirerek, İsrail’in tepkisini ölçülü tutması gerektiğini ifade etti.

Petrol piyasaları hem Çin ekonomisindeki zayıflık hem de Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisi altında dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa oyuncuları, özellikle İsrail-İran geriliminde yaşanabilecek gelişmelere odaklanmış durumda.

POMPADA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş; geçtiğimiz hafta pompaya gelen peş peşe zamlar sonrası indirim beklentisi oluşturdu.