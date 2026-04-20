Petrol fiyatları yine uçtu

ATEŞKES KIRILGAN, TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Aslında gözler salı gününe kadar sürmesi beklenen ateşkesteydi. Ancak Washington’un bir İran kargo gemisine el koyması dengeleri bozdu. Tahran’dan gelen sert açıklamalar da gerilimi daha da artırdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattığı yönündeki iddialar konuşulurken, veriler biraz daha farklı bir tablo çiziyor. Kpler’e göre yalnızca cumartesi günü 20’den fazla gemi boğazdan geçiş yaptı. Üstelik bu rakam, 1 Mart’tan bu yana görülen en yüksek günlük trafik olarak kayda geçti. Yani sahadaki durum, söylentiler kadar net değil.