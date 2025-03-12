Petrol fiyatları yönü yukarı çevirdi: Büyük endişe sürüyor

Petrol fiyatlarında çarşamba günü hafif yükseliş yaşandı. ABD dolarının değer kaybetmesiyle petrol fiyatları destek buldu. Ancak ABD ekonomisindeki durgunluk endişeleri ve uygulanan tarifelerin dünya ekonomisine etkileri, fiyat artışını sınırladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artarak 70,07 dolara çıktı. ABD tipi ham petrol olan West Texas Intermediate (WTI) ise yüzde 0,8 artışla 66,77 dolardan işlem gördü.

ANZ Bankası analisti Daniel Hynes, ekonomik görünüm zayıflasa da petrolün pozitif bölgede kaldığını belirtti. Hynes, bunun kısa vadede petrole olan talebin hâlâ güçlü olduğunun bir işareti olduğunu söyledi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ PETROLE YARADI

Salı günü dolar, son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Doların düşmesi, petrolü diğer para birimlerini kullanan ülkeler için daha cazip hale getirdi.

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, "Zayıf dolar, ekonomik endişeleri biraz hafifletse de bu durumun uzun sürmeyeceği görülüyor" diye konuştu.

ABD borsalarındaki düşüş de petrol fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar, artan ithalat tarifeleri ve tüketici güveninin azalmasından endişeli. IG analisti Yeap Jun Rong, "Piyasadaki genel hava hâlâ kırılgan. Bugün yaşanan hafif toparlanma kalıcı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları piyasalarda belirsizliğe sebep oluyor. Trump, Kanada, Meksika ve Çin gibi büyük petrol sağlayıcı ülkelere yeni tarifeler uygulamıştı. Çin de buna karşılık olarak ABD'ye yönelik adımlar atmıştı.

Hafta sonu yaptığı açıklamada Trump, "geçiş dönemi" yaşanabileceğini söyledi ve ABD'de resesyon ihtimalini dışlamadı.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ham petrol üretiminin günlük ortalama 13,61 milyon varile ulaşarak rekor kıracağını duyurdu.

GÖZLER ABD ENFLASYON RAKAMLARINDA

Piyasalar şimdi ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor. Ayrıca OPEC+'ın nisan ayında üretimi artırma planları da yakından takip ediliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'deki ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4,2 milyon varil arttı. Resmi stok verileri ise çarşamba günü açıklanacak.