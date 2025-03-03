Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Petrol fiyatları yükseldi: Çin’den gelen veriler umut verdi

Petrol fiyatları haftanın ilk gününde yükseldi. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’den gelen olumlu üretim verileri, yakıt talebine yönelik umutları artırdı. Ancak, Ukrayna’daki barış sürecine dair belirsizlikler ve ABD’nin olası yeni gümrük vergileri küresel ekonomiye dair endişeleri canlı tutuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol fiyatları yükseldi: Çin’den gelen veriler umut verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 12:18

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 73,17 dolara yükselirken, ABD ham petrolü olan West Texas Intermediate (WTI) ise 70,10 dolara çıktı. Her iki türde de yüzde 0,5’lik bir artış görüldü.

Çin’in resmi verilerine göre, ülkenin üretim faaliyetleri şubat ayında son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Yeni siparişler ve artan satın alma hacimleri üretimi destekledi. Yatırımcılar, Çin’de 5 Mart’ta başlayacak olan yıllık parlamento toplantısına odaklandı. Beklentiler, ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atılabileceği yönünde.

ABD TARİFELERİ ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Piyasa analisti Tony Sycamore, fiyat artışının en büyük nedenlerinden birinin Çin’de üretim endeksinin tekrar büyüme bölgesine geçmesi olduğunu belirtti. Ancak, Çin ekonomisinin geleceğinin belirsiz olduğunu vurgulayan Sycamore, 4 Mart’ta ABD’nin Çin’den yapılan bazı ithalatlara ek yüzde 10 vergi getirmesinin planlandığını söyledi.

Goldman Sachs analistleri ise Çin ekonomisinin yılın başlarında istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti. Ancak, ABD’nin ek vergileri devreye sokması durumunda, Çin’in buna karşılık verebileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay Brent ve WTI, üç aylık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti. Küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi, yatırımcı güvenini sarstı ve riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı.

UKRAYNA KRİZİ VE RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Petrol piyasasında iyimserliği artıran bir diğer gelişme, Avrupa liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e destek açıklaması oldu. Pazar günü yapılan zirvede, Avrupalı liderler Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan gerginlik, barış görüşmelerinin daha da zorlaşabileceği yorumlarına neden oldu. Zelenskiy, Trump ile ilişkilerini düzeltebileceğine inandığını ancak görüşmelerin kapalı kapılar ardında sürmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak, Ufa kentindeki bir rafineride yangın çıktığı bildirildi. Bu durum, Rusya’nın petrol ihracatına yönelik endişeleri artırıyor.

PETROL FİYATLARI 2025’TE NE OLACAK?

Uzmanlar, 2025 yılında Brent petrol fiyatlarının ortalama 74,63 dolar seviyesinde kalacağını öngörüyor. Analistlere göre, ABD’nin olası yeni yaptırımları petrol fiyatlarını etkileyebilir. Ancak, arzın yeterli seviyede olması ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması ihtimali fiyatları dengeleyebilir.

Diğer yandan, ABD, Irak’tan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ait petrol ihracatının yeniden başlamasını istiyor. Ancak bölgede faaliyet gösteren sekiz uluslararası petrol şirketi, ödeme garantisi konusunda belirsizlik olduğu için Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatı yeniden başlatmaya yanaşmıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrol fiyatlarına darbe üstüne darbe
Petrol fiyatlarını değiştirecek karar: Chevron’un petrol lisansı iptal edildi
ETİKETLER
#petrol fiyatlari
#Ham Petrol Üretimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.