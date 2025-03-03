Petrol fiyatları yükseldi: Çin’den gelen veriler umut verdi

Petrol fiyatları haftanın ilk gününde yükseldi. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’den gelen olumlu üretim verileri, yakıt talebine yönelik umutları artırdı. Ancak, Ukrayna’daki barış sürecine dair belirsizlikler ve ABD’nin olası yeni gümrük vergileri küresel ekonomiye dair endişeleri canlı tutuyor.

Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 73,17 dolara yükselirken, ABD ham petrolü olan West Texas Intermediate (WTI) ise 70,10 dolara çıktı. Her iki türde de yüzde 0,5’lik bir artış görüldü.



Çin’in resmi verilerine göre, ülkenin üretim faaliyetleri şubat ayında son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Yeni siparişler ve artan satın alma hacimleri üretimi destekledi. Yatırımcılar, Çin’de 5 Mart’ta başlayacak olan yıllık parlamento toplantısına odaklandı. Beklentiler, ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atılabileceği yönünde.

ABD TARİFELERİ ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Piyasa analisti Tony Sycamore, fiyat artışının en büyük nedenlerinden birinin Çin’de üretim endeksinin tekrar büyüme bölgesine geçmesi olduğunu belirtti. Ancak, Çin ekonomisinin geleceğinin belirsiz olduğunu vurgulayan Sycamore, 4 Mart’ta ABD’nin Çin’den yapılan bazı ithalatlara ek yüzde 10 vergi getirmesinin planlandığını söyledi.



Goldman Sachs analistleri ise Çin ekonomisinin yılın başlarında istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti. Ancak, ABD’nin ek vergileri devreye sokması durumunda, Çin’in buna karşılık verebileceğini ifade etti.



Geçtiğimiz ay Brent ve WTI, üç aylık yükselişin ardından ilk kez düşüş kaydetti. Küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi, yatırımcı güvenini sarstı ve riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı.

UKRAYNA KRİZİ VE RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Petrol piyasasında iyimserliği artıran bir diğer gelişme, Avrupa liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e destek açıklaması oldu. Pazar günü yapılan zirvede, Avrupalı liderler Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan gerginlik, barış görüşmelerinin daha da zorlaşabileceği yorumlarına neden oldu. Zelenskiy, Trump ile ilişkilerini düzeltebileceğine inandığını ancak görüşmelerin kapalı kapılar ardında sürmesi gerektiğini söyledi.



Öte yandan, Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak, Ufa kentindeki bir rafineride yangın çıktığı bildirildi. Bu durum, Rusya’nın petrol ihracatına yönelik endişeleri artırıyor.

PETROL FİYATLARI 2025’TE NE OLACAK?

Uzmanlar, 2025 yılında Brent petrol fiyatlarının ortalama 74,63 dolar seviyesinde kalacağını öngörüyor. Analistlere göre, ABD’nin olası yeni yaptırımları petrol fiyatlarını etkileyebilir. Ancak, arzın yeterli seviyede olması ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması ihtimali fiyatları dengeleyebilir.



Diğer yandan, ABD, Irak’tan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ait petrol ihracatının yeniden başlamasını istiyor. Ancak bölgede faaliyet gösteren sekiz uluslararası petrol şirketi, ödeme garantisi konusunda belirsizlik olduğu için Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatı yeniden başlatmaya yanaşmıyor.