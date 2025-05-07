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 | Murat Makas

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Ticaret görüşmeleri ve düşen ABD üretimi, petrol piyasasında fiyatları yukarı kırdı.

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Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:49

Petrol fiyatları çarşamba günü yükselişe geçti. Yatırımcılar, ABD ile Çin arasında hafta sonu başlaması beklenen ticaret görüşmelerine ve ABD’de düşüşe geçen üretime odaklanmış durumda. Fiyatlar, geçtiğimiz günlerde son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Brent petrolün varili sabah saatlerinde 62,59 dolardan işlem görürken, ABD tipi West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü 59,59 dolara yükseldi. Her iki gösterge de, OPEC+’nın üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından düşüş yaşamıştı. Bu gelişme, zaten gümrük tarifeleriyle talep baskısı altında olan piyasada arz fazlası endişelerini artırmıştı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ UMUT VERSE DE TEMKİNLİ İYİMSERLİK SÜRÜYOR

ING emtia stratejistleri, hafta sonu başlaması planlanan ABD-Çin görüşmelerinin, piyasada bir rahatlama rallisi yarattığını belirtiyor. Ancak, fiyatların kalıcı olarak toparlanabilmesi için tarifelerin ciddi şekilde azaltılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

ABD'DE ÜRETİM AZALIYOR

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası bazı ABD’li enerji şirketleri üretimlerini azaltmaya başladı. Diamondback Energy ve Coterra Energy gibi firmalar sondaj kulelerinde kesintiye giderken, analistler bu hamlelerin ilerleyen dönemde arzı düşürerek fiyatları destekleyebileceğini belirtiyor. ANZ Bank’tan Daniel Hynes ise geçen ay yaptıkları uyarıya dikkat çekti: "Fiyatlar düştükçe ve sondaj faaliyetleri azaldıkça, ABD petrol üretiminde düşüş riski büyüyor."

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Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, 2 Mayıs’ta sona eren haftada ABD’deki ham petrol stokları 4,5 milyon varil azaldı. Resmî veriler ise TSİ 17:30’da açıklanacak. Reuters anketine göre beklenti, stokların 800 bin varil azalması yönünde.

ÇİN VE AVRUPA’DAN GELEN TALEP SİNYALLERİ FİYAT YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ

Fiyatlara destek veren bir diğer unsur da talep cephesindeki olumlu gelişmeler oldu. Çin’de 1 Mayıs tatilinde tüketicilerin harcamalarında artış yaşandı. Beş günlük tatilin ardından piyasaya dönen yatırımcılar da petrol piyasasında canlanmaya katkı sağladı.

Petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor

Avrupa’da ise şirketlerin ilk çeyrek kazançlarında geçen haftaya kıyasla iyileşme bekleniyor. İlk başta yüzde 1,7 düşüş öngörülürken, bu oran şimdi yüzde 0,4 artışa revize edildi.

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