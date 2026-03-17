Petrol fiyatları zirveyi zorluyor: Enerji arzı baskısı arttı

Mart 17, 2026 10:00
İran'ın Basra Körfezi çevresindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırmasının etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yaklaşık bir haftanın ilk düşüşünü kaydeden piyasa, jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü hareketine geri döndü.
 

Brent petrolün varil fiyatı 103 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yaklaşık 96 dolar seviyesinde işlem gördü. Pazartesi günü Brent petrolde yüzde 2,8'lik bir gerileme yaşanmıştı.
 

Bölgedeki gelişmeler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şah sahasında operasyonlar durdurulurken, Irak'taki bir petrol sahası ile Emirlikler'deki önemli bir limanın İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Savaşın üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte bu saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.
 

HÜRMÜZ BOĞAZI

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT DURUYOR

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatının neredeyse tamamen durması özellikle Asya'daki tüketiciler üzerinde baskı yaratmaya başladı. Savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatlarının yüzde 40'tan fazla arttığı belirtiliyor.
 

Buna karşın ABD'nin acil petrol rezervlerinden piyasaya arz hazırlığı, fiyatlarda kısa süreli bir düşüşe yol açtı. Pazartesi günü petrol fiyatları dört seansın ardından ilk kez geriledi.
 

CIBC Private Wealth Group'ta kıdemli enerji traderı Rebecca Babin, piyasalardaki dalgalanmaya dikkat çekti. Babin, Bloomberg Television'a yaptığı açıklamada, "Piyasayı her gün yukarı ve aşağı çeken sürekli bir itme-çekme var. Bunun nedeni gelen çok sayıda haber akışı. Aynı anda yaklaşık 100 farklı gelişmenin olduğu ve piyasadan ne kadar arzın çekildiğini ve bunun ne kadar süreceğini anlamaya çalışan bir piyasa var" dedi.
 

TRUMP YENİDEN TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik söylemleri de piyasalarda yakından izleniyor. Trump, daha önce İran'ın önemli ihracat noktalarından Harg Adası'ndaki enerji varlıklarını hedef almamıştı. Ancak son açıklamalarında petrol altyapısına yönelik saldırıların genişletilebileceği sinyalini verdi.

 

Trump ayrıca Washington yönetiminin İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemiciliği tehdit etme kapasitesini "sert şekilde vurduğunu" belirterek, geçiş güvenliğinin sağlanması için diğer ülkelere çağrısını yineledi.

