Petrol fiyatlarına Londra dopingi: ABD-Çin görüşmeleri piyasayı ateşledi

İngiltere'nin başkenti Londra’da başlayan ABD-Çin ticaret görüşmeleri, piyasaları şimdiden etkisi altına aldı. İki dev ekonomi arasında buzların erime ihtimali, petrol fiyatlarına da doping etkisi yaptı. Görüşmelerin, ticari gerilimleri hafifletip küresel yakıt talebini artırabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

BRENT VE WTI FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 21 sent artarak 67,25 dolara ulaştı. ABD menşeli Batı Teksas (WTI) türü ham petrol ise seansın erken saatlerinde 4 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 11 sentlik artışla 65,42 dolardan işlem gördü.

MÜZAKERELER UMUT VERİYOR

Londra’da ikinci gününe giren müzakerelerde, gümrük tarifelerinden nadir toprak elementlerine kadar birçok kritik başlık masada. Taraflar, bu sorunlarda bir yumuşama sağlayarak hem tedarik zincirindeki riskleri azaltmayı hem de yavaşlayan küresel büyümenin önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin iyi gittiğini ve Londra’daki heyetinden sadece olumlu haberler aldığını söyledi.

OLASI BİR ANLAŞMA EMTİA TALEBİNİ ARTIRABİLİR

ABD ile Çin arasında sağlanacak bir ticaret mutabakatı, küresel ekonomik beklentileri güçlendirerek sadece petrol değil, genel olarak emtia talebinde de artışa yol açabilir. Ancak diğer yandan, piyasada arz endişeleri de gündemde. ANZ Bankası Stratejisti Daniel Hynes’e göre, OPEC’in üretimi artıracağına dair beklentiler halen fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Hynes, “OPEC’in piyasa odaklı stratejiye kalıcı şekilde yönelmesi, 2025’in ikinci yarısında ciddi bir arz fazlasına neden olabilir. Bu da muhtemelen fiyatların yeniden düşmesine yol açar” yorumunu yaptı.