Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

Venezuela’nın petrol ihracatına yeniden başlaması, dört gündür yükselen petrol fiyatlarını frenledi. Brent ve WTI’da hafif geri çekilme görülürken, İran’daki protestolar arz tarafındaki tedirginliği canlı tutuyor.
Petrol piyasasında son günlerin hızlı yükselişi, Venezuela’dan gelen haberlerle birlikte soluklandı. Dört işlem günü üst üste değer kazanan petrol fiyatları, Caracas yönetiminin ihracata yeniden başlamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Brent petrol bu sabah yüzde 0,14 düşüşle varil başına 65,38 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol de yüzde 0,20 gerileyerek 61,03 dolara indi.
Venezuela’nın devlet enerji şirketi PDVSA, ABD’nin uyguladığı sıkı ambargo döneminde devreye aldığı üretim kısıntılarını geri çekmeye başladı. Reuters’a konuşan ve operasyonlara yakın üç kaynağa göre, ortak girişimlere kapalı sahalardaki petrol kuyularında üretimin yeniden başlatılması yönünde talimat verildi. Bu adımın ardından salı günü Venezuela kıyılarından üçüncü petrol tankerinin ayrılması dikkat çekti.
ABD’nin aralık ayında petrol sevkiyatlarını bloke etmesi sonrası, OPEC üyesi Venezuela’nın ham petrol ihracatı haftalar içinde neredeyse sıfırlanmıştı. Bu süreçte yalnızca ABD’li enerji şirketi Chevron, PDVSA ile yürüttüğü ortak girişimler ve özel ABD lisansı kapsamında sınırlı ihracat yapabiliyordu.
Her ne kadar Venezuela kaynaklı arz, fiyatlar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletse de Orta Doğu’daki gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor. İran’da artan protestolar, OPEC’in dördüncü büyük üreticisinden gelebilecek olası arz kesintilerine dair endişeleri canlı tutuyor. Bu kaygılarla Brent petrol salı günü yüzde 2,5, WTI ise yüzde 2,8 yükselmişti. Son dört işlem gününde her iki kontratta toplam kazanç yüzde 9,2’ye ulaşmıştı.
Citi analistleri yayımladıkları notta, İran’daki protestoların kısa vadeli arz kayıpları ve yükselen jeopolitik risk primi nedeniyle küresel petrol dengesini sıkılaştırma potansiyeline dikkat çekti. Bu çerçevede banka, önümüzdeki üç ay için Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 70 dolara yükseltti.
Ancak analistler, protestoların henüz İran’ın ana petrol üretim bölgelerine yayılmadığını ve fiili arz üzerindeki etkinin şimdilik sınırlı kaldığını da vurguluyor. Yani risk daha çok siyasi belirsizlikler ve lojistik aksaklıklardan kaynaklanıyor.
İran kaynaklı endişelere karşılık Venezuela’dan gelen ek arz, küresel petrol piyasasında dengeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. ABD ambargosu kapsamında kısıtlanan üretimin kademeli şekilde geri alınması ve ihracatın yeniden başlaması, fiyatlardaki sert yükselişin şimdilik önüne geçmiş görünüyor