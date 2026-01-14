Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

Ocak 14, 2026 13:22
1
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

Venezuela’nın petrol ihracatına yeniden başlaması, dört gündür yükselen petrol fiyatlarını frenledi. Brent ve WTI’da hafif geri çekilme görülürken, İran’daki protestolar arz tarafındaki tedirginliği canlı tutuyor.

2
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

Petrol piyasasında son günlerin hızlı yükselişi, Venezuela’dan gelen haberlerle birlikte soluklandı. Dört işlem günü üst üste değer kazanan petrol fiyatları, Caracas yönetiminin ihracata yeniden başlamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Brent petrol bu sabah yüzde 0,14 düşüşle varil başına 65,38 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol de yüzde 0,20 gerileyerek 61,03 dolara indi.

3
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

VENEZUELA SAHAYA GERİ DÖNÜYOR

Venezuela’nın devlet enerji şirketi PDVSA, ABD’nin uyguladığı sıkı ambargo döneminde devreye aldığı üretim kısıntılarını geri çekmeye başladı. Reuters’a konuşan ve operasyonlara yakın üç kaynağa göre, ortak girişimlere kapalı sahalardaki petrol kuyularında üretimin yeniden başlatılması yönünde talimat verildi. Bu adımın ardından salı günü Venezuela kıyılarından üçüncü petrol tankerinin ayrılması dikkat çekti.

4
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

ABD’nin aralık ayında petrol sevkiyatlarını bloke etmesi sonrası, OPEC üyesi Venezuela’nın ham petrol ihracatı haftalar içinde neredeyse sıfırlanmıştı. Bu süreçte yalnızca ABD’li enerji şirketi Chevron, PDVSA ile yürüttüğü ortak girişimler ve özel ABD lisansı kapsamında sınırlı ihracat yapabiliyordu.

5
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

ORTA DOĞU RİSKİ MASADA

Her ne kadar Venezuela kaynaklı arz, fiyatlar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletse de Orta Doğu’daki gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor. İran’da artan protestolar, OPEC’in dördüncü büyük üreticisinden gelebilecek olası arz kesintilerine dair endişeleri canlı tutuyor. Bu kaygılarla Brent petrol salı günü yüzde 2,5, WTI ise yüzde 2,8 yükselmişti. Son dört işlem gününde her iki kontratta toplam kazanç yüzde 9,2’ye ulaşmıştı.

6
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

CİTİ: RİSK PRİMİ ARTIYOR

Citi analistleri yayımladıkları notta, İran’daki protestoların kısa vadeli arz kayıpları ve yükselen jeopolitik risk primi nedeniyle küresel petrol dengesini sıkılaştırma potansiyeline dikkat çekti. Bu çerçevede banka, önümüzdeki üç ay için Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 70 dolara yükseltti.

7
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

Ancak analistler, protestoların henüz İran’ın ana petrol üretim bölgelerine yayılmadığını ve fiili arz üzerindeki etkinin şimdilik sınırlı kaldığını da vurguluyor. Yani risk daha çok siyasi belirsizlikler ve lojistik aksaklıklardan kaynaklanıyor.

8
Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

ARZ TARAFINDA DENGE ARAYIŞI

İran kaynaklı endişelere karşılık Venezuela’dan gelen ek arz, küresel petrol piyasasında dengeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. ABD ambargosu kapsamında kısıtlanan üretimin kademeli şekilde geri alınması ve ihracatın yeniden başlaması, fiyatlardaki sert yükselişin şimdilik önüne geçmiş görünüyor

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.