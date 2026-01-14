Petrol fiyatlarında dört günlük ralliye Venezuela molası

ORTA DOĞU RİSKİ MASADA

Her ne kadar Venezuela kaynaklı arz, fiyatlar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletse de Orta Doğu’daki gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor. İran’da artan protestolar, OPEC’in dördüncü büyük üreticisinden gelebilecek olası arz kesintilerine dair endişeleri canlı tutuyor. Bu kaygılarla Brent petrol salı günü yüzde 2,5, WTI ise yüzde 2,8 yükselmişti. Son dört işlem gününde her iki kontratta toplam kazanç yüzde 9,2’ye ulaşmıştı.