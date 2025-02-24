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 | Murat Makas

Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor

Petrol fiyatları, Irak’ın ihracata başlama planları ve Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizlikler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Küresel piyasalar, arz-talep dengesi ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlara etkisini yakından takip ediyor.

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Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 09:48

Petrol fiyatları, küresel jeopolitik gelişmeler ve Irak’ın ihracata başlama ihtimalinin piyasada yarattığı baskılar nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Geçen haftadan bu yana kayıplarını artıran petrol, yatırımcıların Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeleri beklemesiyle de dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrolü yüzde 0,3 düşerek varil başına 74,23 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrolü ise yüzde 0,4 düşerek 70,12 dolara geriledi. Piyasalar, özellikle Irak’ın petrol sevkiyatlarını yeniden başlatma planlarını yakından takip ediyor.

IRAK’TAN PETROL İHRACATINA HAZIRLIK

Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla günlük 185 bin varil petrol ihraç edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bakanlık yetkililerinden Basim Muhammed Hudayr, Ceyhan Limanı’ndan yapılacak ihracatın sürdürülebilir olmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Hudayr, boru hatlarının teknik durumu ve operasyonel sürecin sorunsuz işlemesi için gerekli incelemelerin yapıldığını vurguladı.

Irak ile Türkiye arasında devam eden petrol sevkiyatına ilişkin müzakereler, OPEC+ ülkelerinin üretim politikalarına yönelik beklentilerle birlikte petrol piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. Irak’ın sevkiyatlarına başlaması durumunda, arz tarafında bir artış yaşanması petrol fiyatlarını daha da baskılayabilir.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ VE KÜRESEL ETKİLERİ

Petrol piyasalarında, Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temasların artması ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yönelik ek destek planları, yatırımcıların beklentilerini şekillendiriyor. Yetkililer, Avrupa Birliği liderlerinin 6 Mart’ta Ukrayna’ya ek güvenlik desteği konusunu görüşmek üzere olağanüstü bir zirve düzenleyeceğini duyurdu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeleri başlatması, ancak Avrupa Birliği ve Ukrayna’nın bu süreçte yer almaması tartışmalara yol açtı. Üst düzey bir Rus diplomat, Rusya ve ABD ekiplerinin bu hafta ilişkileri iyileştirmek adına bir toplantı gerçekleştireceğini bildirdi. Bu gelişmeler, enerji piyasalarında belirsizliği artırarak fiyatların yönünü etkilemeye devam ediyor.

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Yutma : Küçük dozda yutulursa zararlıdır. Daha fazla miktarda yutulursa mide bulantsı ve ishale neden olur. Kusma sırasında akciğere geçerse zarar verir.
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