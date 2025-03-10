Petrol fiyatlarında düşüş: Gözler ABD'nin vergi kararlarında

Dünyada petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'nin dış ticarette uyguladığı vergilerin belirsizliği, yatırımcıların riskli piyasalardan uzak durmasına neden oldu. OPEC ülkelerinin üretimi artırması da fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

Haftanın ilk gününde Brent petrolün fiyatı 31 cent azalarak varil başına 70,05 dolara indi. ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) petrolünün varil fiyatı ise 35 cent düşerek 66,69 dolara geriledi. Böylece WTI petrol üst üste 7 hafta düşmüş oldu. Brent petrol ise son 3 haftadır gerilemeye devam ediyor.

Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün ana nedeni ABD'nin ticaret politikaları. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan gelen petrole önce ek vergi koyup sonra ertelemesi ve Çin mallarına getirilen vergiler piyasaları tedirgin etti. Çin ise ABD ve Kanada'nın tarım ürünlerine karşılık vergi uygulamaya başladı.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

ING analistleri, belirsiz vergi politikalarının petrol fiyatlarını aşağı çeken temel sebep olduğunu belirtti. Uzmanlar ayrıca Suudi Arabistan'ın Asya pazarına petrol fiyatını düşürmesi ve Çin'den gelen olumsuz ekonomik verilerin yatırımcıları endişelendirdiğini ifade etti.

IG analisti Tony Sycamore ise ABD ekonomisinin durumu, Rusya'ya yönelik yaptırımların kalkma ihtimali ve OPEC ülkelerinin üretimi artırma kararının fiyatları etkileyen diğer faktörler olduğunu söyledi. Sycamore, petrol fiyatlarının şu anki düşüşten sonra tekrar yükselerek 72 doları görebileceğini ifade etti.

Diğer yandan ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmazsa Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını açıklaması petrol fiyatlarını kısa süreli yükseltmişti. Ancak Rusya savaşı sona erdirirse, ABD'nin Rusya enerji sektörüne yönelik yaptırımları hafifletebileceği belirtiliyor.

OPEC ve Rusya'nın dahil olduğu OPEC+ grubu ise Nisan ayından itibaren petrol üretimini artırmaya başlayacağını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, piyasada dengesizlik oluşursa bu kararın yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise İran'la olası bir anlaşma istediğini ve İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçladığını ifade etmişti. Ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD baskısıyla müzakereye oturmayacaklarını açıkladı.t