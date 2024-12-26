Petrol fiyatlarında hareketlilik: Çin dengeleri değiştirdi

26 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:33

Çin’in rekor teşvik paketine dair umutlar ve ABD petrol stoklarındaki düşüş, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Libya ise üretim hedefini aşarak dikkatleri üzerine çekti.

Petrol fiyatları, Çin’in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşvik paketlerine dair umutlarla yükseldi. ABD ham petrol stoklarında beklenen düşüş de fiyatları destekleyen diğer bir faktör oldu.

ÇİN​'DEN REKOR TEŞVİK PAKETİ

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, ekonomik büyümeyi desteklemek için yeni adımlar atıyor. Çin Maliye Bakanlığı, önümüzdeki yıl emeklilik maaşlarını ve sağlık sigortası​ sübvansiyonlarını artırarak tüketimi teşvik etmeyi planladıklarını açıkladı. Ayrıca, tüketici ürünleri için eskiyi getir yenisini al programını genişleteceklerini duyurdu.

Reuters’in haberine göre, Çin hükümeti 2024 yılında 3 trilyon yuan (411 milyar dolar) değerinde özel hazine tahvili ihraç edecek. Bu, Çin’in ekonomik toparlanmayı hızlandırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARI NASIL ETKİLENDİ?

Bu gelişmelerin ardından Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 22 sent artışla 73,80 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı ise 24 sent yükselişle 70,34 dolara ulaştı.

Piyasa analisti Priyanka Sachdeva, Çin’in açıkladığı teşvik paketinin, zayıflayan ekonomiyi canlandırma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Sachdeva, “Bu teşvikler ve ABD ham petrol stoklarındaki düşüş fiyatları yukarı yönlü etkiliyor” dedi.

ABD STOKLARI VE TALEP GÖSTERGELERİ

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD ham petrol stoklarında geçen hafta yaklaşık 1,9 milyon varil düşüş yaşandı. Benzin ve distilat stoklarında da sırasıyla 1,1 milyon ve 0,3 milyon varil azalma bekleniyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak resmi veriler ise bugün kamuoyuyla paylaşılacak.

LİBYA ÜRETİMİ HEDEFİ AŞTI

Arz tarafında ise Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), 2024 yılında günlük ortalama ham petrol üretiminin 1,4 milyon varil hedefini aştığını duyurdu.