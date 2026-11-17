Küresel petrol piyasasında ibre yeniden aşağı döndü. Orta Doğu’dan petrol ihracatının toparlanması ve önümüzdeki dönemde arzın talebin üzerine çıkabileceği beklentisi, fiyatlarda düşüşü beraberinde getirdi. Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerine yönelik saldırılar sürmesine rağmen piyasada artık arz fazlası ihtimali daha fazla konuşuluyor. Jeopolitik gerilimlerin yarattığı riskler devam etse de petrol sevkiyatındaki toparlanma fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya başladı.

BRENT PETROL 91,76 DOLARA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 68 sent, yani yüzde 0,74 düşüşle 91,76 dolara indi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 61 sentlik kayıpla 85,11 dolara geriledi. WTI'daki günlük düşüş yüzde 0,71 olarak kaydedildi.

Fiyatlardaki geri çekilmenin arkasında, küresel petrol arzının talebi karşılamaya başlaması ve bu dengenin önümüzdeki aylarda arz lehine değişebileceği beklentisi bulunuyor.

PETROL PİYASASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, yatırımcıların petrol piyasasında yeni bir döneme girilebileceğini fiyatlamaya başladığını söyledi. Waterer'a göre küresel petrol arzı talebi yakalamış durumda. Mevcut toparlanma devam ederse üretim ve sevkiyat miktarının tüketimin üzerine çıkması da mümkün.

Bu beklentinin fiyatlar üzerinde giderek daha güçlü bir baskı oluşturduğunu belirten Waterer, arz ve talep dengesindeki değişimin petrolün yönünü belirleyen temel unsur haline geldiğini vurguladı.

IEA'DAN YILIN SON ÇEYREĞİ İÇİN KRİTİK TAHMİN

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da petrol piyasasındaki dengelerin değiştiğine dikkat çekti. Ajansın cuma günü yayımladığı rapora göre, 2026'nın dördüncü çeyreğinde küresel petrol piyasasında yeniden arz fazlası oluşması bekleniyor.

Raporda, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların sürmesine rağmen Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatının küresel talebe kıyasla daha hızlı toparlandığı belirtildi. Bu gelişme, özellikle son dönemde jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları açısından önemli bir değişime işaret ediyor.

HÜRMÜZ'DE SALDIRILAR SÜRÜYOR, ANCAK FİYATLARDA ARZ ETKİSİ AĞIR BASIYOR

Petrol piyasasında aşağı yönlü hareket güçlense de Orta Doğu'daki güvenlik riskleri ortadan kalkmış değil. Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı'nda enerji tesisleri ile petrol tankerlerini hedef alan saldırılar devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilim de piyasalarda belirsizlik yaratmayı sürdürüyor.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, bu gerilimin petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk priminin henüz tamamen silinmediğini belirtti. Ancak Waterer'a göre piyasaların odağı değişmiş durumda. Artık jeopolitik gelişmelerden çok petrol arzının ne kadar hızlı toparlandığı ve talebin bu artışı karşılayıp karşılayamayacağı izleniyor. Arz fazlası beklentisinin güçlenmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.