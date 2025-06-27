Petrol fiyatlarında stok ve jeopolitik etki: Brent 68 doları aştı

ABD’de ham petrol stoklarının düşük seyretmesi fiyatlara destek sağlarken, analistler Brent petrolün 68,94 dolar direncine doğru ilerleyebileceğini, geri çekilmelerde ise 67,71 ve 66,94 dolar seviyelerinin destek olabileceğini belirtiyor. Öte yandan, Goldman Sachs analistlerine göre İran-İsrail arasında sağlanan ateşkesle birlikte Hürmüz Boğazı’ndaki risk algısı azaldı. Boğazın kapanma ihtimali şu anda yalnızca %4 olarak değerlendiriliyor. Ateşkes öncesi 81,40 dolara kadar yükselen Brent, hızla 68 doların altına gerilemişti.

Goldman Sachs, mevcut jeopolitik risk primindeki düşüşün; geçmiş kriz deneyimleri, İran’ın sınırlı tepkisi ve büyük ekonomilerin arz kesintisinden kaçınma isteğinden kaynaklandığını ifade etti. Ancak banka, Hürmüz Boğazı'nda bir kesinti yaşanması durumunda Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 90 dolara çıkabileceği uyarısında bulundu.