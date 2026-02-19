Petrol fiyatlarında tansiyon düştü

Ancak işin siyasi boyutu da var. ABD Başkanı Donald Trump, ham petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmesi halinde bu yıl yapılacak ara seçimler öncesinde seçmen tepkisiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle enerji fiyatları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir başlık hâline gelmiş durumda.

DİPLOMASİ MASASINDA BELİRSİZLİK

Taraflar arasındaki görüşmeler şu ana kadar somut bir sonuç üretmedi. Tahran yönetimi, Washington ile olası bir nükleer anlaşmanın şartları konusunda “genel bir mutabakata” varıldığını açıkladı. Öte yandan bir ABD’li yetkili, İranlı müzakerecilerin iki hafta içinde yeni bir teklifle Cenevre’ye döneceğini söyledi.

ABD ayrıca son protestolara yönelik sert müdahale nedeniyle İranlı yetkililer ve yöneticilere vize kısıtlamaları getirdiğini duyurdu. Yani diplomasi devam ediyor ama gerilim de düşmüş değil.