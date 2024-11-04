Petrol fiyatlarında yükselten OPEC+ kararı

04 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:31

OPEC+ grubunun üretim artışını erteleme kararı sonrası petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle girdi. Brent petrol varil fiyatı kararın ardından 74.28 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışını erteleme kararının ardından haftaya yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı, karar sonrası 1.18 dolar artarak 74.28 dolara yükseldi. ABD'nin West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise 1.21 dolar artarak 70.70 dolardan işlem gördü.

OPEC+'TAN ÜRETİM ARTIŞI ERTELEMESİ

OPEC ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, düşük talep ve düşen fiyatlar nedeniyle üretim artışını Aralık ayından Ocak ayına erteledi. Bu karar, daha önce planlanan günlük 180 bin varillik artışın da 2025 sonuna kadar aşamalı olarak gerçekleşeceğini gösteriyor. OPEC+, şu an toplamda 2.2 milyon varil kesintiyi uygulamaya devam edecek.

Uzmanlara göre, bu erteleme piyasada beklenenin aksine bir hamle olarak görülüyor. Bazı piyasa analistleri, OPEC+'ın bu kararla fiyatları desteklemeye daha fazla istekli olduğunu düşünüyor.

ABD SEÇİMLERİ VE ÇİN EKONOMİK HAMLELERİ BEKLENİYOR

Petrol piyasasında bu hafta dikkatle takip edilen diğer gelişmeler arasında ABD’deki başkanlık seçimleri ve Çin’de yapılacak toplantılar bulunuyor. ABD’deki seçimlerde Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasında başa baş bir yarış bekleniyor. Ayrıca, perşembe günü ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 0.25 puan düşürmesi öngörülüyor.

Öte yandan Çin’deki Ulusal Halk Kongresi'nin Daimi Komitesi, ekonomik yavaşlamayı durdurmak için yeni teşvik paketleri hazırlamayı planlıyor. Analistler, bu teşviklerin çoğunun yerel hükümet borçlarını azaltmaya yönelik olacağını tahmin ediyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

Geçen hafta İran’ın İsrail’e yönelik olası bir saldırı hazırlığında olduğuna dair çıkan haberler, petrol fiyatlarını kısa süreliğine destekledi. Ancak bu gerilimin fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği düşünülüyor. Analistler, petrol fiyatlarının 78.50 dolar seviyesinde dirençle karşılaşabileceğini belirtiyor.

Bu gelişmelerle birlikte, petrol piyasasında temkinli bir iyimserlik hakim. Gelecek hafta piyasaların seyri hem siyasi gelişmelere hem de OPEC+’ın stratejisine bağlı olacak gibi görünüyor.