Petrol fiyatlarındaki düşüş BP’yi sert vurdu

29 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:13

İngiliz enerji devi BP, ham petrol fiyatlarının düşmesi ve rafineri kârlarının azalması nedeniyle son dört yılın en zayıf çeyrek kazancını açıkladı.

İngiliz enerji​ devi BP, Temmuz-Eylül döneminde 2,3 milyar dolarlık net kâr elde etti. Bu, piyasa beklentisi olan 2,1 milyar doları aştı, ancak geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 3,3 milyar dolarlık kârın oldukça altında kaldı. BP'nin en son bu kadar düşük bir çeyrek kârı, COVID-19 salgını döneminde 2020'nin son çeyreğinde görülmüştü.

BP CEO'su Murray Auchincloss, yaptığı açıklamada şirketin 2024 yılı başında belirlediği altı öncelik doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Auchincloss, "Petrol ve gazda, değer odaklı büyüme fırsatları görüyoruz. Enerji dönüşümünde lider pozisyonlar elde ettik ve yatırımlarımızı sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz" dedi.

BP HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

BP’nin Londra Borsası’nda işlem gören hisseleri Salı günü sabah saatlerinde %2,5 oranında düştü. Yıl başından bu yana BP hisseleri %16’nın üzerinde değer kaybetti. Şirketin yatırımcılar tarafından sorgulanan yatırım planları, hisselerdeki düşüşte etkili oldu. Şirket, ikinci çeyrekte artırdığı temettüyü hisse başına 8 sent olarak korudu ve hisse geri alım programını da önümüzdeki üç ay boyunca 1,75 milyar dolar seviyesinde tutacağını açıkladı.

RBC Capital Markets analistleri, BP'nin mevcut ekonomik ortamda gelecek yıl hissedar getirilerini düşürmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar ayrıca BP'nin, diğer büyük enerji şirketleri gibi, nakit akışına odaklanarak borç azaltma konusunda daha fazla esneklik kazanacağını öngörüyor.

BORÇ MİKTARI ARTIYOR

BP’nin net borcu, üçüncü çeyrekte 24,3 milyar dolara yükseldi. Şirket, artışın düşük nakit akışı, yüksek sermaye harcamaları ve daha düşük varlık satışlarından kaynaklandığını belirtti. Bu dönemde petrol​ fiyatları, küresel petrol talebine yönelik endişelerle %17’den fazla düştü. Yatırım uzmanı John Moore, zorlu piyasa koşullarının BP’nin kârını olumsuz etkilediğini ve şirketin stratejik önceliklerinde belirsizlik olduğunu ifade etti. Moore, “Şirketin hisse geri alım ve temettü açıklamaları, piyasa tarafından olumlu karşılanacaktır” dedi.