Petrol için Exxon'dan şaşırtan tahmin! Küresel petrol şoku kapıda: Fiyatlar 4 kat artacak

27 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:38

Borsa yatırımcısı dikkat! En beğenilen 5 hisse belli oldu: İşte en çok kazandıran şirket

Borsa yatırımcısı dikkat! En beğenilen 5 hisse belli oldu: İşte en çok kazandıran şirket

ExxonMobil petrol piyasalarında fiyatlanmaları etkileyecek önemli bir tahminde bulundu. Temiz enerjinin ön plana çıkması sonrası fosil yakıtlara olan yatırımlar azaldı. Şirkete göre, yatırımların azalması nedeniyle petrol arzı zarar görecek ve fiyatlar 4 katına kadar çıkacak.

PETROL İÇİN 2050 TAHMİNİ ŞAŞIRTTI

Fosil yakıtlara olan talebin azalacağın ifade ediliyor. ExxonMobil’in 2050 tahminine göre, küresel petrol talebi önümüzdeki 26 yılda neredeyse değişmeden kalacak.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji dönüşümünün fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma konusunda başarısız olacağını ifade ederek petrol talebinin 2050 yılına kadar 100 milyon varilin üzerinde kalacağı vurgulandı.

ExxonMobil’e göre bu talebin karşılanması için gerekli yatırımların yapılmaması halinde küresel bir petrol talebi yaşanacak ve fiyatlar neredeyse 4 katına kadar çıkacak.

BP VE IEA PETROL İÇİN FARKLI TAHMİNLERDE BULUNDU

Öte yandan BP ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol talebinin önümüzdeki yıllarda azalacağına dair yorumlarda bulundu. BP 2025 tahminine göre petrol tüketimi günde 75 milyon varile düşecek. IEA ise bu rakamın 54,8 milyon varil olacağını ön gördü.

İklim bilimciler ve bazı politikacılar fosil yakıt tüketiminin devam etmesi halinde küresel ısınmanın hızla artacağını ve dünyanın felakete sürükleneceği konusunda aynı görüşü paylaşıyor. Fosil yakıt üreticileri ise pazarlarını savunmak istiyor.

Exxon uzun süredir, dünyanın yoksulluk içinde yaşayan milyarlarca insanını refaha kavuşturmak için daha fazla petrole ihtiyaç duyulacağını savunuyor.