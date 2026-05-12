Petrol için peş peşe korkutan açıklama

Serhat Yıldız
12.05.2026
saat ikonu 10:35
Küresel enerji piyasalarında tansiyon yeniden yükselmiş durumda. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler büyürken, dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Daha dün Morgan Stanley benzer bir uyarıda bulunmuştu. Bugün ise JPMorgan, Hürmüz Boğazı’nda sürebilecek bir arz krizinin Brent petrolü 150 doların üzerine taşıyabileceğini açıkladı.

NİSAN AYINDA ARZ KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Bankanın analizine göre, nisan ayında küresel petrol arzındaki kesintiler günlük 13,7 milyon varile kadar çıktı. Bu rakam, dünya genelindeki toplam petrol talebinin yaklaşık yüzde 14’üne karşılık geliyor. Açığın bir kısmı, stoklardan yapılan günlük 7,1 milyon varillik çekişle karşılandı. Buna rağmen piyasada hâlâ günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz açığı oluştu. Yani piyasadaki denge, açıkçası, oldukça kırılgan.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

JPMorgan, en büyük riskin Hürmüz Boğazı kaynaklı olduğunu vurguluyor. Boğazın kapanması ya da akışın ciddi şekilde aksaması, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük üreticilerin yedek kapasitesini devreye almasını zorlaştırabilir. Bu da petrol piyasasında çok daha sert fiyat hareketlerine yol açabilir.

BRENT İÇİN İLK DURAK 130 DOLAR

Banka, kısa vadede Brent petrolün 120 ila 130 dolar bandına yükselebileceğini düşünüyor. Ancak arz kesintilerinin mayıs ortasına kadar sürmesi hâlinde tablo daha da sertleşebilir. JPMorgan’a göre bu durumda Brent petrolün 150 doların üzerine çıkması şaşırtıcı olmayacak. Benzer bir tahmin Citigroup tarafından da yapıldı. Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların haziran ayına kadar devam etmesi durumunda Brent petrolün aynı seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

ABD’DE ENFLASYON YENİDEN HIZLANABİLİR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enerji piyasalarını değil, para politikasını da doğrudan etkileyebilir. JPMorgan’ın temel senaryosuna göre, ABD’de manşet TÜFE mayıs ayında yüzde 4’e yükselebilir. Banka, hazırladığı üç farklı senaryonun tamamında enflasyonun 2027 başına kadar Federal Reserve’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacağını belirtiyor.

Bu da faiz indirim beklentilerini ciddi ölçüde zayıflatabilir. Hatta Fed’in 2027 sonuna kadar faiz indirimine gitmemesi bile gündeme gelebilir.

JPMORGAN’IN TEMEL BEKLENTİSİ DAHA ILIMLI

JPMorgan, Hürmüz Boğazı’nın haziran ayında yeniden açılacağını varsayıyor. Bu durumda Brent petrolün 2026 yılı genelinde ortalama 96 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

