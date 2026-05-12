Petrol için peş peşe korkutan açıklama

NİSAN AYINDA ARZ KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Bankanın analizine göre, nisan ayında küresel petrol arzındaki kesintiler günlük 13,7 milyon varile kadar çıktı. Bu rakam, dünya genelindeki toplam petrol talebinin yaklaşık yüzde 14’üne karşılık geliyor. Açığın bir kısmı, stoklardan yapılan günlük 7,1 milyon varillik çekişle karşılandı. Buna rağmen piyasada hâlâ günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz açığı oluştu. Yani piyasadaki denge, açıkçası, oldukça kırılgan.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

JPMorgan, en büyük riskin Hürmüz Boğazı kaynaklı olduğunu vurguluyor. Boğazın kapanması ya da akışın ciddi şekilde aksaması, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük üreticilerin yedek kapasitesini devreye almasını zorlaştırabilir. Bu da petrol piyasasında çok daha sert fiyat hareketlerine yol açabilir.