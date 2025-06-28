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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Petrol ithalatında yüzde 2,2 artış!

Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 2,2 artış gösterdi. Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat, Rusya, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan gerçekleşti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:45

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 4 milyon 291 bin 488 tona yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisana ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 5 artarak 2 milyon 885 bin 795 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 0,4 artışla 1 milyon 79 bin 981 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 4 milyon 291 bin 488 ton oldu.

Petrol ithalatında yüzde 2,2 artış!

EN FAZLA PETROL İTHALATI RUSYA'DAN YAPILDI

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 917 bin 201 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 300 bin 711 tonla Kazakistan ve 288 bin 211 tonla Suudi Arabistan izledi. Yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artarak 439 bin 697 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 5,2 artarak 2 milyon 99 bin 57 tona çıktı. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 5,8 artarak 2 milyon 666 bin 237 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ithalatında yüzde 2,2 artış!

İHRACAT YÜZDE 1,1 AZALDI

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 67,9 artışla 593 bin 826 tona yükselirken, motorin türleri ihracatı yüzde 28,3 artışla 449 bin 382 ton ve benzin türleri ihracatı da yüzde 19,6 yükselerek 6 bin 980 ton oldu. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 60,4 azalarak 66 bin 687 tona geriledi. Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 384 bin 559 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,9 artarak 574 bin 569 ton olarak kaydedilirken, benzin türleri üretimi yüzde 11,8 artışla 424 bin 581 ton ve motorin türleri üretimi yüzde 5,4 artışla 1 milyon 404 bin 918 ton oldu. Öte yandan, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 32,2 azalışla 76 bin 481 ton olarak gerçekleşti.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 7,3 artışla 3 milyon 406 bin 855 ton olarak kayıtlara geçti.

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ETİKETLER
#petrol
#motorin
#rusya
#enerji
#ihracat
#ithalat
#enerji piyasası
#Ekonomi
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