Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

BRENT VE WTI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mayıs vadeli Brent ham petrol, 115,66 doları test ettikten sonra cuma gününe göre yüzde 2,38 yükselerek 115,25 dolar seviyesinde işlem gördü. Zaten haftanın son işlem gününde de Brent yüzde 4,2 prim yapmıştı. Yani yükseliş sadece anlık değil, birkaç gündür birikerek geliyor.

ABD’nin mayıs vadeli Batı Teksas tipi ham petrolü de benzer bir seyir izledi. Önceki seansta yüzde 5,5 yükselen WTI, bu kez 1,94 dolar daha artarak yüzde 1,93’lük yükselişle 101,56 dolara çıktı.