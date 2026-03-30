Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

Mart 30, 2026 11:26
1
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

Ortadoğu’da büyüyen gerilim, petrol piyasasında yeni haftaya yine sert fiyat artışlarıyla başlanmasına neden oldu. Yemen’deki Husilerin İsrail’e yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirmesi ve ABD ile İsrail’in İran’la yürüttüğü çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalinin güçlenmesi, enerji piyasalarında tedirginliği iyice artırdı.

2
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

BRENT VE WTI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mayıs vadeli Brent ham petrol, 115,66 doları test ettikten sonra cuma gününe göre yüzde 2,38 yükselerek 115,25 dolar seviyesinde işlem gördü. Zaten haftanın son işlem gününde de Brent yüzde 4,2 prim yapmıştı. Yani yükseliş sadece anlık değil, birkaç gündür birikerek geliyor.

ABD’nin mayıs vadeli Batı Teksas tipi ham petrolü de benzer bir seyir izledi. Önceki seansta yüzde 5,5 yükselen WTI, bu kez 1,94 dolar daha artarak yüzde 1,93’lük yükselişle 101,56 dolara çıktı.

3
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ FİYATLARI SIÇRATTI

Piyasadaki asıl kırılma noktası ise Hürmüz Boğazı oldu. İran kaynaklı çatışmanın, dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu kritik hattı fiilen kapatması, fiyatların çok daha hızlı yükselmesine yol açtı.

Bu gelişmeyle birlikte Brent petrol ay genelinde yüzde 59 değer kazandı. Böylece 1990’daki Körfez Savaşı dönemindeki artışlar da aşılmış oldu. Açıkçası bu tablo, piyasada ne kadar güçlü bir arz korkusu oluştuğunu net biçimde gösteriyor.

4
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

ÇATIŞMA ARTIK DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, artık yalnızca belirli bir cepheyle sınırlı görünmüyor. İran destekli Yemenli Husilerin cumartesi günü İsrail’e yönelik ilk saldırılarını düzenlemesi, Arap Yarımadası ve Kızıldeniz hattındaki riskleri daha görünür hale getirdi.

Bu da sadece petrol üretimini değil, deniz taşımacılığını da doğrudan etkileyen bir gelişme. Özellikle enerji sevkiyatının geçtiği hatlarda yaşanabilecek en küçük aksama bile fiyatlara sert biçimde yansıyor.

5
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

KRİTİK GEÇİŞ NOKTALARI BASKI ALTINDA

JPMorgan analistleri de dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Analistlere göre çatışma artık yalnızca Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresiyle sınırlı değil. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı gibi küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip geçiş noktaları da risk alanına girmiş durumda.

İşte piyasanın asıl kaygısı da burada düğümleniyor. Çünkü sorun yalnızca üretim değil, o üretimin dünyaya nasıl taşınacağı.

6
Petrol piyasasında tansiyon düşmüyor: Brent ve WTI’da sert yükseliş

SEVKİYAT ROTALARI DEĞİŞİYOR

Kpler verilerine göre Suudi Arabistan’ın petrol sevkiyatını Hürmüz yerine Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na yönlendirmesi geçen hafta günlük 4,658 milyon varile ulaştı. Bu değişim, bölgedeki güvenlik risklerinin enerji akışında somut rota değişikliklerine yol açtığını gösteriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.