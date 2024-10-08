Petrol ralli sonrası geriledi! Fiyatlar 80 doların altına kadar düştü

08 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:19

Orta Doğu'da artan riskler ve arz talep endişeleri ile ralli yapan petrolde yükseliş serisi sona erdi. Çin ekonomiye daha fazla teşvik vermekten kaçındığını açıklaması fiyatları düşürdü.

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Brent petrol​ 80 dolar seviyelerinin üstüne çıkmasının ardından Çin​'in yeni teşvikler vermeyeceğini açıklaması sonrası düşüşe geçti. Piyasalar Çin'in açıklaması ardından riskten kaçınırken petrol 79 dolara geriledi.

TEŞVİK VERMEYECEK

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Başkanı Zheng Shanjie bir haftalık tatilin ardından uzun zamandır beklenen açıklamasını yaptı. Shanjie'nin sözleri yatırımcılarda hayal kırıklığına neden oldu. Shanjie Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda 'tamamen emin' olduğunu ifade etti. Buna karşın teşvik vermekten kaçındı.

ARZIN ÜÇTE BİRİNİ SAĞLIYOR

Diğer yandan yatırımcılar geçen haftaki füze saldırısının ardından İsrail'in İran​'a karşı misilleme yapma ihtimalini hala kuvvetli görüyor. Bölge, küresel ham petrol arzının üçte birini sağlıyor. Singapur'daki Mizuho Bank Ltd.'nin Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, "Ham petrol, Çin hisse senetleri kadar Çin'den ilgi görmüyor" dedi.