Petrol rallisi Rusya’ya yaradı: 13 yıl sonra bir ilk

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:27
07.04.2026
saat ikonu 17:27
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı iten İran merkezli gelişmeler, Rusya’nın referans ham petrolü Urals’ta da sert bir sıçramaya yol açtı. Argus Media verilerine göre Urals petrolünün varil fiyatı 2 Nisan’da, Rusya’nın Baltık kıyısındaki en büyük sevkiyat merkezlerinden Primorsk Limanı’nda 116,05 dolara kadar çıktı. Bu seviye, son 13 yılın en yüksek noktası olarak kayda geçti.

BÜTÇE HESABI ALTÜST OLDU

Taşıma giderleri hariç hesaplanan bu fiyat, Rusya’nın 2026 bütçesinde baz aldığı 59 dolarlık ortalama varil fiyatının neredeyse iki katına işaret ediyor. Açıkçası bu tablo, Ukrayna’daki savaşın mali yükü sürerken Kremlin açısından önemli bir rahatlama alanı oluşturuyor.

Bir başka önemli nokta da şu: Petrol gelirlerindeki bu artış, Rusya’nın bütçe dengesini destekleyen en güçlü kalemlerden biri haline gelmiş durumda.

İSKONTO DARALDI, HİNDİSTAN’DA DENGE DEĞİŞTİ

Urals petrolünde yükseliş sadece Primorsk’la sınırlı kalmadı. Novorossiysk Limanı’nda fiyat 114,45 dolara çıktı. Batı piyasalarına kıyasla uygulanan Dated Brent iskonto farkı ise 27,75 doların altına geriledi. Bu da Aralık ortasından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Hindistan cephesinde ise daha dikkat çekici bir tablo var. Urals petrolü burada Brent’in üzerinde primli işlem görmeye başladı. İki hafta önce 3,9 dolar olan farkın 6,1 dolara yükselmesi, talebin ve fiyat baskısının ne kadar güçlendiğini gösteriyor.

YÜKSELEN FİYATLAR GELİRE TAM YANSIMIYOR

Yine de Moskova’nın eline geçen ek gelirin sınırsız biçimde arttığını söylemek zor. Çünkü Ukrayna’nın petrol altyapısı ve rafinerilere yönelik saldırıları, bu yükselişin etkisini bir ölçüde törpülüyor.

Özellikle Baltık hattındaki limanlara dönük operasyonlar, deniz taşımacılığını aksatıyor. Yani fiyatlar güçlü seyrediyor, evet, ama ihracat tarafında yaşanan kesintiler Rusya’nın gelir akışını baskı altında tutmayı sürdürüyor. Bu yüzden tablo tek yönlü değil; yükselen fiyatların yanında ciddi bir lojistik baskı da var.

