Petrol rallisi Rusya’ya yaradı: 13 yıl sonra bir ilk

YÜKSELEN FİYATLAR GELİRE TAM YANSIMIYOR

Yine de Moskova’nın eline geçen ek gelirin sınırsız biçimde arttığını söylemek zor. Çünkü Ukrayna’nın petrol altyapısı ve rafinerilere yönelik saldırıları, bu yükselişin etkisini bir ölçüde törpülüyor.

Özellikle Baltık hattındaki limanlara dönük operasyonlar, deniz taşımacılığını aksatıyor. Yani fiyatlar güçlü seyrediyor, evet, ama ihracat tarafında yaşanan kesintiler Rusya’nın gelir akışını baskı altında tutmayı sürdürüyor. Bu yüzden tablo tek yönlü değil; yükselen fiyatların yanında ciddi bir lojistik baskı da var.