Petrol şoku Bitcoin’i vurdu: Satış baskısı büyüyor

Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, bunun etkisi kripto para cephesinde de sert şekilde hissediliyor. Bitcoin, Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte son günlerde güçlü bir baskı altına girdi. Geçen hafta 71 bin dolar seviyesinin altına sarkan en büyük kripto para birimi, 67 bin 600 dolar civarında işlem görüyor.

Hafta sonundaki satış dalgasıyla birlikte fiyat kısa süreliğine 65 bin dolara kadar indi. Böylece Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 126 bin 80 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 47 altında kalmaya devam etti.