Petrol şoku Bitcoin’i vurdu: Satış baskısı büyüyor

Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, bunun etkisi kripto para cephesinde de sert şekilde hissediliyor. Bitcoin, Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte son günlerde güçlü bir baskı altına girdi. Geçen hafta 71 bin dolar seviyesinin altına sarkan en büyük kripto para birimi, 67 bin 600 dolar civarında işlem görüyor.
Hafta sonundaki satış dalgasıyla birlikte fiyat kısa süreliğine 65 bin dolara kadar indi. Böylece Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 126 bin 80 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 47 altında kalmaya devam etti.
Piyasa uzmanlarına göre asıl baskı, bölgedeki gelişmelerin enerji arzına dair kaygıları büyütmesinden kaynaklanıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşananların, küresel enerji akışına ilişkin belirsizliği artırdığı değerlendiriliyor. Bu da doğal olarak petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.
Yükselen enerji fiyatları ise enflasyon beklentilerini bozuyor. Bu tablo, zaten kırılgan olan riskli varlıklar üzerinde yeni bir baskı kuruyor. Bitcoin de bundan payını almış durumda, açıkçası.
BTC Markets analisti Rachael Lucas, hafta ortasında diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesiyle Bitcoin’in 72 bin dolara yaklaşsa da, bu iyimserliğin kalıcı olmadığını söyledi. Lucas’a göre petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskısını artırıyor ve bu durum ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini geciktirebilir. Bu ihtimal de kripto varlıkların üzerinde baskıyı artırıyor.
ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamaması, yatırımcı iştahını zayıflatıyor. Piyasadaki duyarlılık da bu nedenle toparlanamıyor. Uzmanlara göre yatırımcı psikolojisi hâlâ “aşırı korku” seviyesinde.
BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei de tabloya temkinli yaklaşan isimlerden biri. Mei, enerji fiyatlarının yüksek kalmasının küresel büyüme üzerinde baskı kurabileceğini belirtiyor. Ona göre bu senaryoda Bitcoin’de geri çekilme 60 bin dolar seviyesine kadar sürebilir.
Bitrue Araştırma Lideri Andri Fauzan Adziima ise kısa vadede piyasaların büyük ölçüde haber akışına odaklandığını söylüyor. Yani yönü teknik göstergeler kadar jeopolitik başlıklar da belirliyor.
Adziima’ya göre bölgedeki tansiyonun düşmesi halinde Bitcoin yeniden 70 bin doların üzerine çıkabilir. Ama şu an için piyasa, biraz da diken üstünde. Her yeni açıklama, her yeni gelişme fiyatlarda yeni bir dalga oluşturabilecek güçte görünüyor.