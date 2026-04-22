Petrol stoklarında alarm veriyor

Goldman Sachs analistleri, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışı nisan sonuna kadar toparlanmaya başlasa bile küresel görünür petrol stoklarının tarihi düşük seviyelere gerileyebileceği uyarısında bulundu.
Küresel petrol piyasasında gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı’na çevrildi. Goldman Sachs analistlerine göre, boğazdan geçen petrol akışı nisan sonuna kadar yeniden artmaya başlasa bile, piyasadaki görünür stoklar rekor düşük seviyelere inebilir. Bu da, enerji piyasalarında rahatlamanın sanıldığı kadar hızlı olmayabileceğine işaret ediyor.
Analistler, ateşkes sonrası risk primindeki düşüşün, boğazın tamamen açılmasından önce stokların eritilmesinin ve spot alımlardaki yavaşlamanın petrol fiyatlarında bir miktar yumuşamayı beraberinde getirdiğini belirtti. Yani ilk bakışta tansiyon biraz düşmüş gibi görünüyor.
Ama işin perde arkası o kadar sakin değil. Çünkü Goldman Sachs’a göre Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışı hâlâ normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’u civarında seyrediyor. Bu oran, piyasadaki kırılganlığın sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor.
Banka analistleri, boğaz tam anlamıyla yeniden açılsa bile toparlanmanın bir anda olmayacağını düşünüyor. Beklenti, sürecin kademeli ilerlemesi yönünde. Doğrusu, bu da küresel petrol arzı üzerindeki baskının kısa sürede ortadan kalkmayabileceği anlamına geliyor.