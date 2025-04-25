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 | Murat Makas

Petrol tarife umuduyla yükselişe başladı

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret geriliminde yumuşama olabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarına pozitif yansıdı.

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Petrol tarife umuduyla yükselişe başladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 10:24

ABD-Çin hattındaki yumuşama sinyalleri, petrol piyasasını yukarı çekti. Özellikle Çin'in, yüzde 125 gümrük vergisi uyguladığı bazı Amerikan ürünlerine muafiyet getirebileceği yönündeki iddialar, piyasalarda hareketlilik oluşturdu.

Petrol tarife umuduyla yükselişe başladı

PETROL FİYATLARI TOPARLANIYOR

Ticaret savaşının en sert cephelerinden biri olan enerji sektöründe, bu gelişmelerin ardından Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) yüzde 0,83’lük artışla varil başına 63,31 dolara yükseldi. Brent petrol ise yüzde 0,78 değer kazanarak 67,07 dolar seviyesini gördü.

Petrol tarife umuduyla yükselişe başladı

ANALİSTLER TEMKİNLİ: YÜKSELİŞ SINIRLI OLABİLİR

Uzmanlara göre, piyasalar şu an için ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler konusunda daha esnek bir tutum sergileyebileceğine dair işaretlere odaklanmış durumda. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarında bir değişikliğe gidebileceği beklentisi de, fiyatları destekleyen unsurlar arasında. Ancak analistler haftalık bazda petrol fiyatları hâlâ düşüşte. Bunun nedeni ise arz fazlasına dair OPEC+ kaynaklı endişeler ve küresel talep görünümündeki belirsizlik devam ediyor uyarısında bulundu.

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