Petrol üretimi düştü! OPEC küresel petrol talebine yönelik tahminini paylaştı

10 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:38

Petrol piyasaları arz ve talepteki dengesizlerle karışık seyrederken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretimle ilgili yeni verilerini açıkladı. Buna göre kuruluşun petrol üretimi ağustosta önceki aya göre günlük 197 bin varil azalarak 26 milyon 590 bin varile düştü. OPEC küresel petrol talebine yönelik beklentilerini ise aşağı yönlü revize etti.

OPEC petrol üretimi yönelik verilerle beraber küresel petrol talebine ilişkin talep beklentisini de açıkladı. Buna göre, OPEC ham petrol üretimi ağustosta önceki aya göre günlük 197 bin varil azaldı. Böylelikle üretim 26 milyon 590 bin varile geriledi.

OPEC PETROL ÜRETİMİ GERİLEDİ

OPEC verilerine göre, ağustosta ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artış gösterdi. Günlük üretimin en fazla artığı ülke ise Libya olarak kaydedildi. Üretim Nijerya'da günlük 57 bin varil artarak 1 milyon 448 bin varile kadar çıktı. Libya'da ise 219 bin varil azalarak 956 bin varile kadar geriledi.

Grubun en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'da üretim düşüşe geçti. Ülkede üretim günlük 25 bin varil düşüşle 8 milyon 983 bin varil oldu. OPEC'in toplam üretimi ağustosta önceki aya göre günlük 197 bin varil azaldı. Bu gerilemeyle beraber 26 milyon 590 bin varile düştü.

Kuruluşun toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 304 bin varil azalışla 40 milyon 655 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

OPEC küresel petrol talebi beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Kuruluş tahminlerine göre, petrol talebi 2025 yılında günlük 80 bin varil olacak. Petrol talebi bu yıl 2023 yılına kıyasla 2 milyon varil artarak 104 milyon 240 bin varile ulaşacak.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 780 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 900 bin varil artarak 58 milyon 470 bin varile çıkması bekleniyor.