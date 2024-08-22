Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor! Bakan Bayraktar'dan duyurdu! Enerjide dışa bağımlılık bitecek

22 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:31

Türkiye, petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekorlara imza atmayı sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda günlük üretim rekorları kırıldığını duyurdu.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Hedefe emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Bakan Bayraktar, ağustosta petrol ve doğalgaz üretiminin tarihteki en yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti. Bakan Bayraktar, "17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" dedi.

Doğalgazda da bu ay üretim rekoruna kırıldığını belirten Bakan Bayraktar, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğalgaz üretimi yaptı. 15 Ağustos’ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" ifadelerini kullandı.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRME YOLUNDA BÜYÜK BİR KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Türkiye'nin kendi gemileri, mühendisleri ve imkanlarıyla enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğinin altını çizen Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız" dedi.